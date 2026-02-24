Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 10:53

Chińskie władze: wprowadzamy zakaz eksportu do japońskich dwudziestu firm, by powstrzymać „remilitaryzację”

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło zakaz eksportu towarów podwójnego zastosowania do dwudziestu japońskich podmiotów wspierających sektor wojskowy. Restrykcje, uderzające m.in. w Mitsubishi Heavy Industries, mają według Pekinu powstrzymać „remilitaryzację” i „nuklearne ambicje” Tokio.

Ministerstwo zakazało eksportu produktów, które mogą być wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, przez podmioty „zaangażowane we wzmacnianie potencjału militarnego Japonii”, dodając, że wszystkie trwające transakcje „muszą zostać natychmiast wstrzymane”.

Embargo wykracza poza bezpośrednią sprzedaż z Chin, ponieważ zakazano „zagranicznym organizacjom i osobom przekazywania towarów pochodzenia chińskiego” podmiotom wymienionym na liście.

Sankcje objęły bezpośrednio spółki zależne takich gigantów jak Mitsubishi Heavy Industries oraz Kawasaki Heavy Industries. Oprócz bezwzględnego zakazu eksportu do pierwszej grupy ministerstwo stworzyło „listę obserwacyjną” kolejnych dwudziestu firm, w tym koncernu Subaru Corp. oraz Mitsubishi Materials Corp. W ich przypadku każda transakcja będzie wymagać od chińskich eksporterów uzyskania specjalnych, indywidualnych licencji oraz pisemnych gwarancji, że dostarczane technologie nie zostaną wykorzystane do wzmocnienia japońskiej armii.

Pekin przekonuje, że nowe przepisy są „całkowicie uzasadnione” i zostały wymierzone w konkretną grupę przedsiębiorstw, a „uczciwe i przestrzegające prawa japońskie podmioty nie mają absolutnie żadnych powodów do obaw” o przyszłość normalnych relacji handlowych.

Zaostrzenie kursu nastąpiło w reakcji na wypowiedzi premierki Japonii Sanae Takaichi sugerujące zaangażowanie japońskich sił w ewentualny konflikt o Tajwan. Jest to kolejna w 2026 r. eskalacja napięcia gospodarczego po tym, jak w styczniu Chiny wprowadziły wstępne obostrzenia w handlu materiałami strategicznymi.

Czytaj także: Japońska „żelazna dama” coraz mocniejsza. Czy poradzi sobie z USA?

Komunistyczne Chiny uważają, że mają prawo do zajęcia wyspy, nawet siłą. Równocześnie m.in. dochodzi do wielu incydentów z ich udziałem na wodach terytorialnych Japonii.

Czytaj także: Japończycy aresztowali kapitana chińskiego statku. Pierwszy taki incydent od 2022 r.

Źródło: PAP, XYZ

Chiński dyktator Xi Jinping
Chiński dyktator Xi Jinping na zjeździe Komunistycznej Partii Chin, marzec 2025 r. Fot. Lintao Zhang/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Komu potrzebne są zagraniczne biura handlowe PAIH? I dlaczego nie ma ich na kluczowych rynkach
Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomenduje polskim firmom ekspansję do 40 konkretnych krajów. Aż w 12 z nich nie ma Zagranicznych Biur Handlowych, które mają wspierać inwestycje polskiego biznesu. PAIH nie widzi w tym problemu i tłumaczy, że polskiemu biznesowi za granicą może pomagać z biura w Warszawie.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum
Spór o największy kontrakt drogowy w historii będzie mieć finał w KIO. Wątpliwości dotyczą udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą jest spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji.
24.02.2026