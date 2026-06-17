Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.06.2026
NEWSROOM XYZ
17.06.2026 14:05

CNN: administracja Trumpa bagatelizuje znaczenie zapisów porozumienia z Iranem

Amerykańscy negocjatorzy bagatelizują znaczenie sformułowań zawartych we wstępnym porozumieniu USA–Iran, które ma zostać podpisane w piątek – podał w środę portal CNN, powołując się na rozmowy z urzędnikami USA. Podkreślili oni, że tekst nie odzwierciedla kluczowych, nieoficjalnych zobowiązań Iranu.

Przedstawiciele władz amerykańskich, z którymi rozmawiali dziennikarze CNN, powiedzieli, że dokument ma głównie stwarzać dobrą atmosferę dla przyszłych rozmów o charakterze technicznym. Ma też umożliwić władzom Iranu przedstawienie go krajowym odbiorcom jako korzystne rozwiązanie.

CNN: Zobowiązania Iranu wobec USA mają być nieoficjalne, nie ma ich w dokumencie

Tekst – jak powiedzieli rozmówcy stacji – nie odzwierciedla kluczowych, nieoficjalnych zobowiązań Iranu wobec USA, a zespół amerykańskich negocjatorów „opracował sformułowania, które pozwalają (Iranowi – przyp. red.) powiedzieć to, co musi powiedzieć ze względu na swoją politykę wewnętrzną”.

– Ważniejsze od samego dokumentu są wzajemne porozumienia, które zawarliśmy, by stworzyć warunki do rozmów na wszystkie te tematy – powiedzieli.

– Dokument zasadniczo mówi, że zniesiemy sankcje (wobec Iranu – przyp. red.), zawrzemy porozumienie w sprawie (irańskiego) programu jądrowego i odblokujemy (zamrożone) środki (państwowe Iranu – przyp. red.) – powiedział dziennikarzom urzędnik.

Dokument zasadniczo mówi, że zniesiemy sankcje (wobec Iranu – przyp. red.), zawrzemy porozumienie w sprawie (irańskiego) programu jądrowego i odblokujemy (zamrożone) środki (państwowe Iranu – przyp. red.) – powiedział dziennikarzom urzędnik.

– Ale sankcje zniesiemy w zależności od postępów. Środki finansowe zostaną odblokowane, gdy uzgodnimy mechanizmy, dzięki którym będzie to możliwe – zastrzegł.

Iran obiecał Trumpowi to samo, co obiecał wcześniej Obamie

Tekst umowy – stwierdził CNN – nie opisuje szczegółowo zobowiązań Iranu dotyczących jego zapasów wysoko wzbogaconego uranu, mimo że Trump i inni urzędnicy przekonywali, że Stany Zjednoczone będą nadzorować ich zniszczenie. Zamiast tego w umowie stwierdza się ogólnie, że Iran „potwierdza, że nigdy nie będzie produkować broni jądrowej”. Takie zobowiązanie Teheran złożył już wcześniej, w 2015 r., w umowie nuklearnej zawartej z administracją ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy. Trump wycofał USA z tego porozumienia trzy lata później, za swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, wielokrotnie twierdząc, że jest „beznadziejne" i nazywając je „katastrofą".

Urzędnicy amerykańscy argumentowali jednak, że Iran obiecał Stanom Zjednoczonym, że zaoferuje ustępstwa, o które zabiega administracja Trumpa. Obejmuje to zaangażowanie USA w zniszczenie wzbogaconego uranu na miejscu, we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Jak ustaliła CNN, ustępstwa nie zostały zapisane wprost w dokumencie.

Iran może liczyć na pomoc finansową, dokument nie wyklucza blokady cieśniny Ormuz

Z drugiej strony tekst szczegółowo określa, jakiej pomocy finansowej Iran może oczekiwać, jeśli wywiąże się ze zobowiązań. Stanowi również, że Iran będzie mógł sprzedawać swoją ropę naftową i produkty petrochemiczne natychmiast po podpisaniu wstępnego porozumienia, a USA zniosą sankcje, aby umożliwić Iranowi czerpanie korzyści finansowych z tej sprzedaży.

Czytaj także: Amerykanie mają przestać blokować irański eksport ropy

Rozmówca CNN przekazał, że Iran „będzie mógł czerpać korzyści wynikające z memorandum tylko wtedy, gdy będzie przestrzegać wszystkich zapisów, na które się zgodził – w tym braku broni jądrowej, neutralizacji wzbogaconego materiału nuklearnego i niezakłócania swobodnej żeglugi w cieśninie Ormuz”.

Zdaniem amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) Iran prawdopodobnie spróbuje wykorzystać niejednoznaczne sformułowania porozumienia dotyczące Ormuzu, aby zapewnić sobie trwałą kontrolę nad żeglugą przez tę cieśninę. Według tekstu projektu umowy opublikowanego przez saudyjskie media dokument nie zabrania Iranowi wprost „zarządzania” cieśniną, zatem Teheran mógłby nadal żądać, by statki płaciły marynarce wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za możliwość przepłynięcia.

Czytaj także:

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump w Białym Domu, 18 kwietnia 2026 r. Fot. Tasos Katopodis/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Apokalipsa na rynku pracy? Przemysław Gacek: jesteśmy przygotowani lepiej od innych (WYWIAD)
Rok po ogłoszeniu strategii prowadzącej do 560 mln zł zysku otoczenie nie rozpieszcza Grupy Pracuj. Jej założyciel opowiada o miliardowym budżecie, nowym podejściu do przejęć i bolesnej korekcie…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Banki hamują międzynarodowe ambicje Alabu. „Uzyskanie kredytu to, delikatnie mówiąc, droga krzyżowa”
Wicelider diagnostyki laboratoryjnej rośnie w dwucyfrowym tempie mimo dużych zmian w firmie. Integracja po rekordowym przejęciu się przedłuża, ale to ograniczony dostęp do finansowania jest…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Cargo lotnicze rośnie nierównomiernie. Ceny paliwa dają się branży we znaki
Motorem napędowym globalnego cargo lotniczego pozostają korytarze z Azji. Obie Ameryki, silnie powiązane z dostawami paliwa lotniczego z Zatoki Perskiej, notują turbulencje. Przychody branży rosną…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Biowen zwiększył przychody o 200 proc. „Wejście na marketplace’y jak Amazon to nieograniczone możliwości”
Producent suplementów diety Biowen w tym roku celuje w 50-procentowy wzrost. – Cel to rozwój własnej marki, private label i eksportu. Docelowo chcemy działać w modelu 50/50, połowę sprzedaży…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polska branża ubezpieczeniowa „boksuje w niższej lidze”. Nowy prezes PIU chce to zmienić (WYWIAD)
„Nie jestem tu, by wykonywać polecenia, ale proponować kierunki rozwoju” – mówi Adam Uszpolewicz w pierwszym wywiadzie po wyborze na szefa PIU. Zapowiada reformę, która zwiększy jej efektywność i…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Płk Krzysztof Kwiatkowski stanął na czele Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
W poniedziałek doszło do zmiany na bardzo ważnym stanowisku w armii. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych przejdzie pod nowe dowództwo. Ale niektórzy wojskowi piloci mają zastrzeżenia do nowego szefa.
16.06.2026