Co 6. Polak boi się utraty pracy w 2026 r. „To obraz umiarkowanej ostrożności”

Z możliwością utraty pracy w 2026 r. liczy się co 6. Polak, ale zdecydowana większość nie ma takich obaw – wynika z badania UCE Research i ePsycholodzy. „Oznacza to podwyższony, ale nie skrajny poziom stresu społecznego” – mówi ekspert.

Podczas gdy 16,5 proc. Polaków boi się, że straci pracę w 2026 r., prawie 72 proc. deklaruje, że nie obawia się takiego scenariusza.

„Rynek nie jest w stanie pełnego spokoju, ale też nie dominuje na nim atmosfera masowego lęku. To raczej obraz umiarkowanej ostrożności niż kryzysowej paniki. Oznacza podwyższony, ale nie skrajny poziom stresu społecznego” – ocenia Michał Murgrabia, CEO ePsycholodzy.pl.

Prawie 12 proc. pytanych osób nie jest w stanie stwierdzić, czy ma obawy o zwolnienie.

„Może to świadczyć o niedostatecznej komunikacji w niektórych firmach, zmiennym otoczeniu rynkowym lub sprzecznych sygnałach płynących z gospodarki. Taki stan zawieszenia sprzyja wzrostowi lęku w momentach pojawienia się pierwszych negatywnych informacji” – ostrzega Michał Pajdak, wiceprezydent ePsycholodzy.pl.

Z analizy wynika, że poczucie zagrożenia może być najsilniejsze wśród zatrudnionych w branżach przechodzących restrukturyzację lub narażonych na silną presję kosztową. To część przemysłu – zwłaszcza energochłonnego i eksportowego – ale też niektóre segmenty handlu detalicznego.

„Większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne – szczególnie tam, gdzie wdrażane są rozwiązania automatyzacyjne i narzędzia oparte na AI” – dodaje Michał Pajdak.

Zastrzega jednak, że te przypadki nie są związane z realną perspektywą utraty stanowiska, lecz z długofalową perspektywą zastąpienia przez technologię.

„Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia jest jednym z kluczowych czynników wpływających na dobrostan psychiczny, poziom stresu oraz zaangażowanie w pracę. Osoby, które nie obawiają się utraty pracy, częściej wykazują wyższy poziom motywacji, większą otwartość na rozwój i większe zaufanie wobec pracodawcy” – kwituje.

