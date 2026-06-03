CPK porozumiało się z PKP PLK ws. tunelu w Łodzi. Koleje Dużych Prędkości dla Portu Polska bliżej

Spółka CPK przejmie od PKP PLK komorę w Łodzi, którędy poprowadzony zostanie tunel Kolei Dużych Prędkości w ramach Portu Polska. Porozumienie ma przyspieszyć realizację inwestycji.

Chodzi o komorę znajdującą się przy dworcu Łódź Fabryczna. Mają się tam spotkać tunel średnicowy oraz dalekobieżny tunel Kolei Dużych Prędkości na projektowanej linii „Y”, czyli Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań.

Linia „Y” ma pozwolić na znaczące skrócenie czasu przejazdów między miastami, które połączy. Mat. pras. CPK

Prace nad tunelem średnicowym zostały wstrzymane jesienią 2024 r. z powodu zawalenia się części pobliskiej kamienicy, a w lutym 2026 r. PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Teraz w wyniku porozumienia spółka CPK przejmie komorę i zleci dokończenie prac swojemu wykonawcy w ramach tzw. zamówienia podobnego, a PLK będą odpowiedzialne za sfinansowanie tych robót.

„To rozwiązanie umożliwi kontynuowanie budowy obu tuneli w sposób skoordynowany, co jest kluczowe dla zachowania spójności całego układu kolejowego w Łodzi oraz dla Kolei Dużych Prędkości” – poinformowała Agnieszka Stefańska-Krasowska, rzeczniczka prasowa CPK.

Długi na 4,5 km tunel KDP pod Łodzią ma być gotowy w 2029 r. Trasa między Warszawą a Łodzią ma być w pełni gotowa w 2032 r., a w 2035 r. powinny zostać oddane odcinki do Wrocławia i Poznania.

Źródło: PAP