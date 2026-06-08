Creotech chce pozyskać kapitał. Rusza emisja nowych akcji

Creotech Instruments rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu w związku z planowaną emisją do 650 tys. akcji serii M. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć m.in. na zwiększenie produkcji satelitów, rozwój nowych platform oraz potencjalne przejęcia i partnerstwa.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych Creotech Instruments rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) związany z emisją do 650 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M. Oferta jest skierowana do wybranych inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S. Spółka poinformowała, że proces rozpoczął się niezwłocznie, a jego wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu zbierania deklaracji zainteresowania inwestorów.

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Emisja została zatwierdzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 3 czerwca 2026 r. i zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowe akcje mają zostać przydzielone inwestorom wybranym przez zarząd po zakończeniu budowy księgi popytu. Oferta obejmuje wyłącznie inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów obejmujących akcje o wartości co najmniej 100 tys. euro.

Spółka przewidziała jednak mechanizm ochrony przed rozwodnieniem udziałów dla części obecnych akcjonariuszy. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przysługuje inwestorom, którzy na 18 maja 2026 r. posiadali co najmniej 14 272 akcje, co odpowiada około 0,5 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Będą oni mogli objąć akcje proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale spółki.

Środki pozyskane z emisji mają wesprzeć realizację strategii rozwoju na lata 2026–2029. Według przedstawionych założeń 40–60 proc. środków trafi na rozwój infrastruktury produkcyjnej i zwiększenie zdolności wytwórczych. Kolejne 20–30 proc. ma zostać przeznaczone na badania i rozwój, w tym prace nad nowymi technologiami i platformami satelitarnymi, a pozostałe 20–30 proc. na przejęcia, partnerstwa strategiczne, ekspansję zagraniczną oraz finansowanie bieżącej działalności.

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Jednym z głównych celów strategicznych Creotech jest rozwój platformy HyperSat, wykorzystywanej obecnie do budowy mikrosatelitów o masie do 100 kg. Spółka planuje rozszerzyć ofertę o nowe platformy satelitarne, w tym SWAN dla satelitów o masie powyżej 200 kg oraz EMU dla konstrukcji ważących do 500 kg. Dzięki temu chce zwiększyć udział w rynku europejskich systemów satelitarnych.

Firma zamierza również znacząco zwiększyć skalę produkcji. Zgodnie z planami roczna zdolność wytwórcza ma wzrosnąć z obecnych około 10 do ponad 40 satelitów rocznie. Rozbudowa mocy produkcyjnych ma umożliwić udział w dużych europejskich programach kosmicznych, w tym projektach Komisji Europejskiej, programie IRIS², inicjatywie EOGS oraz misjach naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).