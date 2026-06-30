Cyfrowe dyplomy wchodzą na uczelnie

Od wtorku polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy, które trafią do aplikacji mObywatel. Obowiązkowa forma elektroniczna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. To jeden z kluczowych elementów cyfryzacji dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Od nowego systemu skorzystają wyłącznie nowi absolwenci – osoby, które dopiero ukończą studia. Zmiana nie obejmuje dokumentów już wydanych i funkcjonujących w obiegu. W formie cyfrowej dostępne będą dyplomy ukończenia studiów, suplementy, a także dyplomy doktorskie i habilitacyjne wraz z ich odpisami.

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Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznie wydawanych jest ponad 300 tys. dyplomów, a łącznie z suplementami i odpisami – około 600 tys. dokumentów. Nowe rozwiązanie ma usprawnić administrację uczelni i ograniczyć ryzyko fałszerstw.

– Potwierdzanie elektroniczne wykształcenia będzie minimalizowało możliwość fałszerstwa dyplomów. Dokument będzie mógł zweryfikować pracodawca, a także będzie on wymagany przy rekrutacji na kolejny poziom studiów – wskazała wiceministra nauki Maria Mrówczyńska.

🎓 Polska wprowadza mDyplomy!



Od 30 czerwca 2026 r. polskie uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne, które absolwenci znajdą w aplikacji mObywatel oraz na stronie https://t.co/skGAw7AI5C.



Nowe rozwiązanie zaprezentowano podczas konferencji prasowej na Politechnice… pic.twitter.com/62nZD7N9Tb — Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (@MNiSW_GOV__PL) June 30, 2026

Podstawą systemu jest Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE), działające w ramach systemu POL-on. Umożliwia ono wydawanie, pobieranie, weryfikację i archiwizację cyfrowych dokumentów.

Uczelnie będą mogły wprowadzać dane ręcznie przez internet lub integrować własne systemy z repozytorium prowadzonym przez OPI-PIB. Rozwiązanie ma również ograniczyć błędy w danych, takich jak nazwiska czy numery PESEL.

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Dostęp do dokumentów będzie możliwy przez mObywatel oraz stronę https://dyplomy.nauka.gov.pl/. Pracodawcy będą mogli zweryfikować autentyczność dyplomu po podaniu identyfikatora udostępnionego przez absolwenta. System powstał we współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz OPI-PIB.