Cyfrowe dyplomy wchodzą na uczelnie
Od wtorku polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy, które trafią do aplikacji mObywatel. Obowiązkowa forma elektroniczna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. To jeden z kluczowych elementów cyfryzacji dokumentów w szkolnictwie wyższym.
Od nowego systemu skorzystają wyłącznie nowi absolwenci – osoby, które dopiero ukończą studia. Zmiana nie obejmuje dokumentów już wydanych i funkcjonujących w obiegu. W formie cyfrowej dostępne będą dyplomy ukończenia studiów, suplementy, a także dyplomy doktorskie i habilitacyjne wraz z ich odpisami.
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Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznie wydawanych jest ponad 300 tys. dyplomów, a łącznie z suplementami i odpisami – około 600 tys. dokumentów. Nowe rozwiązanie ma usprawnić administrację uczelni i ograniczyć ryzyko fałszerstw.
– Potwierdzanie elektroniczne wykształcenia będzie minimalizowało możliwość fałszerstwa dyplomów. Dokument będzie mógł zweryfikować pracodawca, a także będzie on wymagany przy rekrutacji na kolejny poziom studiów – wskazała wiceministra nauki Maria Mrówczyńska.
Podstawą systemu jest Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE), działające w ramach systemu POL-on. Umożliwia ono wydawanie, pobieranie, weryfikację i archiwizację cyfrowych dokumentów.
Uczelnie będą mogły wprowadzać dane ręcznie przez internet lub integrować własne systemy z repozytorium prowadzonym przez OPI-PIB. Rozwiązanie ma również ograniczyć błędy w danych, takich jak nazwiska czy numery PESEL.
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Dostęp do dokumentów będzie możliwy przez mObywatel oraz stronę https://dyplomy.nauka.gov.pl/. Pracodawcy będą mogli zweryfikować autentyczność dyplomu po podaniu identyfikatora udostępnionego przez absolwenta. System powstał we współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz OPI-PIB.