Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 13:06

Cyfrowe dyplomy wchodzą na uczelnie

Od wtorku polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy, które trafią do aplikacji mObywatel. Obowiązkowa forma elektroniczna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. To jeden z kluczowych elementów cyfryzacji dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Od nowego systemu skorzystają wyłącznie nowi absolwenci – osoby, które dopiero ukończą studia. Zmiana nie obejmuje dokumentów już wydanych i funkcjonujących w obiegu. W formie cyfrowej dostępne będą dyplomy ukończenia studiów, suplementy, a także dyplomy doktorskie i habilitacyjne wraz z ich odpisami.

Czytaj również: Ranking szanghajski w wersji polskiej. Które uczelnie najmocniej budują naszą naukę

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznie wydawanych jest ponad 300 tys. dyplomów, a łącznie z suplementami i odpisami – około 600 tys. dokumentów. Nowe rozwiązanie ma usprawnić administrację uczelni i ograniczyć ryzyko fałszerstw.

– Potwierdzanie elektroniczne wykształcenia będzie minimalizowało możliwość fałszerstwa dyplomów. Dokument będzie mógł zweryfikować pracodawca, a także będzie on wymagany przy rekrutacji na kolejny poziom studiów – wskazała wiceministra nauki Maria Mrówczyńska.

Podstawą systemu jest Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE), działające w ramach systemu POL-on. Umożliwia ono wydawanie, pobieranie, weryfikację i archiwizację cyfrowych dokumentów.

Uczelnie będą mogły wprowadzać dane ręcznie przez internet lub integrować własne systemy z repozytorium prowadzonym przez OPI-PIB. Rozwiązanie ma również ograniczyć błędy w danych, takich jak nazwiska czy numery PESEL.

Czytaj również: Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki

Dostęp do dokumentów będzie możliwy przez mObywatel oraz stronę https://dyplomy.nauka.gov.pl/. Pracodawcy będą mogli zweryfikować autentyczność dyplomu po podaniu identyfikatora udostępnionego przez absolwenta. System powstał we współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz OPI-PIB.

Siedziba rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Podstawą systemu jest Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE), działające w ramach systemu POL-on. Umożliwia ono wydawanie, pobieranie, weryfikację i archiwizację cyfrowych dokumentów. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Polacy chcą nowego Leppera. Badanie jakościowe CBOS czerwoną kartką dla polskiej klasy politycznej
Frustracja kolejkami do lekarza, kryzys mieszkaniowy, a przede wszystkim ogromny zawód klasą polityczną i mediami głównego nurtu. Taki obraz emocji społecznych wyłania się z najnowszego badania…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czeski rynek mieszkaniowy upodabnia się do niemieckiego, słowacki – do polskiego
Mieszkańcy regionu mają wspólne marzenie – własne mieszkanie. W Czechach jednak coraz częściej okazuje się ono marzeniem ściętej głowy.
29.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polskie szpitale licytują się o lekarzy. Oto jak działa system, który napędza stawki
Szpitale należące do różnych samorządów rywalizują o tych samych specjalistów, a lekarze coraz częściej pracują jako samozatrudnieni kontraktorzy. Efekt to rosnące stawki, coraz słabsza kontrola nad…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielka integracja z komisami. PKO Leasing stawia krok, który przybliży go do Otomoto (WYWIAD)
Integracja z systemami sprzedawców i darmowe raporty historii pojazdu – to kolejna broń PKO Leasing w walce o rynek aut używanych. Prezes spółki Tomasz Bogus opowiada o planach rozwoju platformy…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Kultura
SURVIVAL we Wrocławiu, czyli spróbujmy przetrwać dzięki sztuce
Wrocławski SURVIVAL od ponad dwóch dekad udowadnia, że najważniejszym dziełem sztuki bywa czasem... samo miejsce. Wrocławski przegląd nie tylko prezentuje współczesną sztukę, ale przede wszystkim co…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Warty apeluje o 15-procentowe podwyżki w OC. „Rynek nie ma wyjścia, inaczej utoniemy” (WYWIAD)
Jarosław Parkot, prezes Warty, ostrzega branżę przed wojną cenową w OC i AC, która może przynieść miliardowe straty. Ubezpieczyciel podniósł już w tym roku ceny, a to być może nie koniec podwyżek.…
30.06.2026