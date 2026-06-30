Debiut Liftero na NewConnect. Kurs na otwarciu wystrzelił

Liftero zadebiutowało na alternatywnym rynku NewConnect. Akcje kosmicznej spółki na otwarciu wzrosły o ponad 40 proc. Prezes podkreśla globalne ambicje.

Liftero – polski producent kosmicznych technologii napędowych – zadebiutowało we wtorek na alternatywnym rynku NewConnect. To 6. debiut na tym rynku w 2026 r.

Na otwarciu kurs akcji spółki wyniósł 50 zł wobec 35 zł w ofercie publicznej, gdy spółka pozyskała 17,5 mln zł. To wzrost o 43 proc.

O godz. 12 akcje Liftero kosztują 48 zł.

Jednym z inwestorów zostało TFI PZU, które przekroczyło próg 5 proc. w kapitale Liftero.

– Wchodzimy na giełdę z technologią zweryfikowaną już w warunkach kosmicznych, rosnącym zainteresowaniem klientów, a także jasno określonym planem dalszego skalowania działalności. Chcemy, aby nasza obecność na rynku kapitałowym wspierała rozpoznawalność Liftero i budowała naszą pozycję na globalnym rynku napędów kosmicznych, gdzie jesteśmy dziś pierwszą europejską spółką typu pure-play space propulsion – komentuje Tomasz Palacz, prezes Liftero.

Liftero opiera swój model biznesowy o system napędowy Booster dla satelitów o masie od 30 do 500 kg. Spółka zapewnia, że jest w stanie dostarczać je szybciej niż konkurencja. Do końca 2027 r. chce zwiększyć produkcję do 30 systemów rocznie.

Portfel zamówień Liftero wynosi obecnie ponad 3 mln zł, ale spółka mówi o „pipeline” o wartości ok. 115 mln euro.

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