Donald Trump uważa, że w USA powinny obowiązywać najniższe stopy procentowe na świecie

Rezerwa Federalna podejmie w środę decyzję o stopach procentowych w USA. Prezydent tego kraju, Donald Trump, oświadczył w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że powinny być one najniższe na świecie. Chwalił też nowego szefa Fed, Kevina Warsha.

USA powinny mieć najniższe stopy procentowe na świecie – uważa prezydent USA Donald Trump. Polityk w rozmowie z dziennikarzami chwalił nowego szefa Fed, Kevina Warsh. Fot. Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images

Trump rozmawiał z przedstawicielami prasy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.

– Stopy procentowe powinny zostać obniżone. Są inne kraje, które płacą niższe odsetki. A nie powinno tak być. Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie – powiedział Trump dziennikarzom.

Obecnie stopy procentowe w USA wynoszą 3,5-3,75 proc. Rynki oceniają jako wysoce prawdopodobne, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Jednocześnie wskazują na ok. 33-procentowe prawdopodobieństwo, że dojdzie do podwyżki o 0,25 pkt. proc. – podała stacja CNBC.

Inflacja w USA w czerwcu 2026 r. wyniosła 3,5 proc. w ujęciu rocznym. Był to pierwszy spadek wskaźnika od pięciu miesięcy. W maju inflacja w USA wyniosła 4,2 proc. rok do roku. Był to najwyższy odczyt od 2023 r.

Trump chwali nowego szefa Fed

Środowe posiedzenie Fed będzie drugim pod kierownictwem Kevina Warsha. Senat USA przyjął jego kandydaturę w maju 2026 r. Na poprzednim posiedzeniu Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian.

Przed zmianą na stanowisku szefa Fed Trump wielokrotnie krytykował poprzednika Warsha, Jerome'a Powella. Głównym powodem było zbyt powolne, w obecnie prezydenta USA, tempo obniżania stóp procentowych.

W poniedziałek Trump powiedział o nowym prezesie Fed, że „jest fantastyczny", ale musi współpracować z Radą Gubernatorów, której członkowie „są bardzo polityczni”.

– On chce postępować właściwie. Wiem, co chce zrobić, ale potrzebna jest zgoda niektórych ludzi, którzy być może mają złe intencje – powiedział Trump o Warshu.

Źródło: PAP/XYZ