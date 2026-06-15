Deficyt budżetowy sięgnął 108 mld zł

Po maju deficyt budżetowy wyniósł ponad 108 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. To 40 proc. deficytu zaplanowanego na 2026 r.

Do końca maja dochody budżetu państwa wyniosły 233,3 mld zł – 36 proc. planu na cały rok. 201,9 mld zł to dochody podatkowe.

Tymczasem wydatki budżetowe sięgnęły 341,5 mld zł, czyli 37 proc. zaplanowanej kwoty.

Efektem jest deficyt budżetowy na poziomie 108,2 mld zł. Po kwietniu było to 89,3 mld zł.

Zgodnie z budżetem na 2026 r. dochody budżetu mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki – 918,9 mld zł. Deficyt nie może przekroczyć 271,74 mld zł.

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Źródło: PAP, XYZ