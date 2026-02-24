Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 07:39

Delegacje Chin i USA spotkają się we wtorek w Genewie. Będą rozmawiać o kontroli zbrojeń nuklearnych

Członkowie amerykańskiej i chińskiej delegacji na Konferencję Rozbrojeniową ONZ w Genewie będą we wtorek rozmawiać o kontroli zbrojeń – donosi Bloomberg. W poniedziałek Amerykanie mieli już rozmawiać z Rosjanami.

Do spotkania dojdzie po poniedziałkowych rozmowach USA–Rosja – informuje Bloomberg, powołując się na przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Stanu. Jak dotąd Chińczycy nie odnieśli się do sprawy.

Na początku lutego w trakcie posiedzenia Konferencji Rozbrojeniowej inny urzędnik Departamentu Stanu, Thomas DiNanno, przekonywał, że w 2020 r. Chiny przeprowadziły potajemną próbę broni jądrowej, stosując techniki utrudniające wykrycie wybuchu. Dodał, że Waszyngton wie o zamiarze przeprowadzenia przez Pekin kolejnych takich prób. W 2025 r. wznowienie prób jądrowych zapowiedział prezydent USA Donald Trump, twierdząc, że to samo robią inne mocarstwa.

W przeszłości Pekin mimo propozycji Waszyngtonu konsekwentnie odmawiał podjęcia rozmów nt. kontroli zbrojeń. Mimo to, w poniedziałek wiceszef resortu dyplomacji USA ds. kontroli zbrojeń Christopher Yeaw w Genewie ponowił wezwanie, nawiązując do „potężnego rozrostu arsenału nuklearnego Chin”.

Polecamy: Ekspert ostrzega: Korea Północna ma już 150 głowic nuklearnych

12 tys. głowic w 9 krajach

Amerykańska administracja szacuje chiński arsenał na 600 głowic jądrowych. Ocenia jednak, że do końca dekady wzrośnie do 1000 głowic. Z tego powodu Waszyngton naciskał na Chiny, by dołączyły do rozmów o kontroli zbrojeń. Jeszcze na początku lutego rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian przekonywał, że takie żądania są „niesprawiedliwe” w obliczu dysproporcji arsenałów obu państw. Według różnych danych, Stany Zjednoczone mają od 3700 do 5200 głowic atomowych.

Obecne spotkanie konferencji odbywa się już po wygaśnięciu traktatu Nowy START między USA i Rosją. Ograniczał on liczbę rozmieszczonych ładunków atomowych do 1550.

Eksperci szacują, że na świecie jest około 12 tys. głowic jądrowych, z czego ponad 85 proc. znajduje się w arsenałach USA i Rosji. Według wyliczeń to Federacja Rosyjska ma więcej sztuk tej broni, jednak Stany mają więcej głowic w gotowości do użycia. Pozostałe kraje posiadające broń jądrową to właśnie Chiny, Wielka Brytania, Francja, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.

Przeczytaj więcej: Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów

Źródło: PAP, XYZ

Członkowie amerykańskiej i chińskiej delegacji maja we wtorek w Genewie rozmawiać o kontroli zbrojeń.
Fot. by Wang Gang/VCG via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Patronat medialny
Cztery lata, które zadecydują o losie Zachodu (WYWIAD)
Do 2029 r. okaże się, czy liberalna demokracja przetrwa, czy też ustąpi miejsca autorytaryzmom i populistom. Mówca Impact’26, Timothy Garton Ash rozmawia ze Sławomirem Sierakowskim o końcu epoki powojennej, wojnie hybrydowej Rosji z Europą i o tym, że liberalizm – choć wielokrotnie uznawany za martwy – wciąż może się odradzać.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Melanos Care popłynęły miliony. Biotechnologia przykuwa uwagę inwestorów
Melanos Care wsparł Hard2beat. Spółka pracuje nad technologią bioidentycznej melaniny zapewniającą ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Autopay wjedzie na 50 obiecujących rynków. „Chcemy się rozwijać mocniej i szerzej, niż planowaliśmy"
Autopay wytypował 50 rynków z największym potencjałem do oferowania swoich usług. Buduje już pierwsze biura od São Paulo, przez Mediolan i Abu Dhabi, aż po Singapur. Chce konkurować niską marżą, szeroką ofertą i zatrudnianiem menedżerów dobrze znających lokalne rynki. – Będziemy ważnym graczem na rynku płatności nie tylko w Europie, ale na świecie – deklaruje Wojciech Murawski, co-CEO Autopaya.
24.02.2026