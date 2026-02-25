Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 07:42

Demokraci odpowiadają na przemówienie prezydenta Donalda Trumpa. „Nie dba o Amerykanów"

Donald Trump nie dba o Amerykanów i chce ich podzielić – odpowiedziała na wystąpienie prezydenta gubernatorka Wirginii Abigail Spanberger. Partia Demokratyczna wyznaczyła ją do udzielenia odpowiedzi na przemówienie Donalda Trumpa o stanie państwa.

Gubernatorka skrytykowała politykę handlową Donalda Trumpa. Stwierdziła, że cła kosztowały Amerykanów 1,7 tys. dolarów na gospodarstwo domowe, a na taryfach cierpią małe biznesy i tracą rynki zbytu farmerzy.

Według niej mimo wyroku Sądu Najwyższego USA, który uznał cła nałożone przez prezydenta za nielegalne, „szkody już zostały wyrządzone”. Zapowiedź nowych globalnych ceł określiła z kolei jako „kolejne ogromne podwyższenie podatku”. Wezwała także do naprawy systemu imigracyjnego.

Trump mówił dzisiaj o tym, co postrzega jako sukces: odstępuje potęgę gospodarczą i siłę technologiczną Rosji, oddaje pokłon Chinom, oddaje pokłon rosyjskiemu dyktatorowi i robi plany dotyczące wojny z Iranem – zarzuciła prezydentowi.

Oskarżyła też Donalda Trumpa o kłamstwa, szukanie kozłów ofiarnych i manipulacje. Dodała, że nie przedstawił żadnych konkretnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów życia, za to próbuje podzielić Amerykanów. Zarzuciła mu też, że na jego działaniach korzysta jego rodzina i przyjaciele.

W trakcie najdłuższego w historii przemówienia o stanie państwa – znanego jako State of the Union prezydent USA Donald Trump poświęcił większość czasu gospodarce. O wysokie koszty życia oskarżył Demokratów i imigrantów, podkreślając swoje sukcesy. Stwierdził, że Ameryka „wróciła, a obiecany przez niego rok wcześniej „złoty wiek już nadszedł.

W dalszej części wystąpienia prezydent mówił również o cłach oraz polityce zagranicznej. Ostrzegł Iran przed konsekwencjami dalszego rozwoju programu nuklearnego i zapowiedział, że zamierza zakończyć „swoją dziewiątą wojnę”, czyli tę toczoną na Ukrainie. Nie odniósł się jednak do Chin.

Przeczytaj więcej: Prezydent USA Donald Trump podsumowuje rok rządów. „Złoty wiek już nadszedł"

Źródło: PAP, XYZ

Atak USA na Iran. Scenariusze dla gospodarki światowej
Abigail Spanberger skrytykowała politykę handlową i zagraniczną prezydenta USA Donalda Trumpa.
Fot. Mike Kropf/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
GPW. Niesamowity wzrost kursu Odlewni Polskich. W WIG20 radził sobie za to najgorzej CD Projekt. Notowania 23 lutego 2026 r.
Mimo zamieszania wokół taryf celnych Donalda Trumpa i wciąż niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, indeksy warszawskiej giełdy szły w górę. Najlepiej na WIG20 radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Z kolei rekord wzrostu pobiły akcje Odlewni Polskich.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.
Dzisiejszy dzień przyniósł korektę na GPW. Wśród najsłabszych sektorów polskiej gospodarki były banki. Ich indeks spadł bowiem o 1,59 proc. Z kolei najsilniejszą spółką wśród blue chipów okazała się Żabka.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026