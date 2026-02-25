Demokraci odpowiadają na przemówienie prezydenta Donalda Trumpa. „Nie dba o Amerykanów"

Donald Trump nie dba o Amerykanów i chce ich podzielić – odpowiedziała na wystąpienie prezydenta gubernatorka Wirginii Abigail Spanberger. Partia Demokratyczna wyznaczyła ją do udzielenia odpowiedzi na przemówienie Donalda Trumpa o stanie państwa.

Gubernatorka skrytykowała politykę handlową Donalda Trumpa. Stwierdziła, że cła kosztowały Amerykanów 1,7 tys. dolarów na gospodarstwo domowe, a na taryfach cierpią małe biznesy i tracą rynki zbytu farmerzy.

Według niej mimo wyroku Sądu Najwyższego USA, który uznał cła nałożone przez prezydenta za nielegalne, „szkody już zostały wyrządzone”. Zapowiedź nowych globalnych ceł określiła z kolei jako „kolejne ogromne podwyższenie podatku”. Wezwała także do naprawy systemu imigracyjnego.

– Trump mówił dzisiaj o tym, co postrzega jako sukces: odstępuje potęgę gospodarczą i siłę technologiczną Rosji, oddaje pokłon Chinom, oddaje pokłon rosyjskiemu dyktatorowi i robi plany dotyczące wojny z Iranem – zarzuciła prezydentowi.

Oskarżyła też Donalda Trumpa o kłamstwa, szukanie kozłów ofiarnych i manipulacje. Dodała, że nie przedstawił żadnych konkretnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów życia, za to próbuje podzielić Amerykanów. Zarzuciła mu też, że na jego działaniach korzysta jego rodzina i przyjaciele.

W trakcie najdłuższego w historii przemówienia o stanie państwa – znanego jako State of the Union – prezydent USA Donald Trump poświęcił większość czasu gospodarce. O wysokie koszty życia oskarżył Demokratów i imigrantów, podkreślając swoje sukcesy. Stwierdził, że Ameryka „wróciła”, a obiecany przez niego rok wcześniej „złoty wiek” już nadszedł.

W dalszej części wystąpienia prezydent mówił również o cłach oraz polityce zagranicznej. Ostrzegł Iran przed konsekwencjami dalszego rozwoju programu nuklearnego i zapowiedział, że zamierza zakończyć „swoją dziewiątą wojnę”, czyli tę toczoną na Ukrainie. Nie odniósł się jednak do Chin.

Źródło: PAP, XYZ