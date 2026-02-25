Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 07:18

Prezydent USA Donald Trump podsumowuje rok rządów. „Złoty wiek już nadszedł"

Podczas najdłuższego w historii orędzia o stanie państwa prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ameryka „wróciła", a obiecany przez niego „złoty wiek” już nadszedł. Zapewnił, że dąży do zakończenia wojny na Ukrainie i ponownie zagroził Iranowi.

Po zaledwie roku mogę z godnością i dumą powiedzieć, że dokonaliśmy transformacji, jakiej nikt wcześniej nie widział, dokonaliśmy przełomu na wieki – ogłosił Donald Trump, rozpoczynając coroczne sprawozdanie ze stanu państwa przed obiema izbami Kongresu. Nawiązał też do swojej mowy inauguracyjnej, stwierdzając, że obiecany „złoty wiek” Ameryki już nadszedł.

Wysokie koszty życia winą Demokratów i imigrantów

Większość przemówienia amerykański prezydent poświęcił gospodarce. Zauważył, że ceny benzyny są niższe niż za poprzedniego prezydenta Joe Bidena, ale wbrew faktom stwierdził, że inflacja „pikuje”. O rosnące koszty życia obwinił Demokratów i imigrantów.

Wy spowodowaliście ten problem – mówił do opozycji, a o imigrantach powiedział, że przywożą do USA „przekupstwo, korupcję i bezprawie”. – Zajmiemy się tym problemem – zapewnił.

Później poprosił wszystkich parlamentarzystów, by wstali, jeśli zgadzają się, że najważniejszą powinnością państwa jest dbanie o obywateli USA, a nie nielegalnych imigrantów. Do siedzących wciąż Demokratów powiedział, że „powinni się wstydzić”. Oskarżył ich też o fałszowanie wyborów, czym tłumaczył ich sprzeciw wobec reform, które zobowiązałyby wyborców do legitymowania się dowodami tożsamości.

W trakcie przemówienia prezydent USA chwalił się też radykalnym ograniczeniem imigracji i przestępczości. Zapowiedział obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, a także ogłosił porozumienie z firmami technologicznymi. Jak tłumaczył, mają one równoważyć wzrost kosztów energii tam, gdzie powstają centra danych na potrzeby sztucznej inteligencji.

Wyrok ws. ceł rozczarowujący, ale podtrzymamy umowy

Decyzję Sądu Najwyższego USA ws. ceł określił jako „godną pożałowania i rozczarowującą".

W piątek 20 lutego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że prezydent Donald Trump naruszył prawo federalne, nakładając szerokie cła w trybie nadzwyczajnym. W reakcji amerykański przywódca ogłosił, że wprowadza kolejne cła w wysokości 10 proc. na wszystkie kraje. Potem zmienił zdanie i ogłosił, że nowe taryfy wyniosą 15 proc.

– Dobrą wiadomością jest to, że niemal wszystkie kraje i korporacje chcą utrzymać umowę, którą już zawarły – stwierdził prezydent. Zasugerował też, że wpływy z ceł zastąpią podatek dochodowy.

Przeczytaj też: Trump grozi światu – kto będzie chciał pogrywać z USA, dostanie znacznie wyższe cła

Waszyngton „przywraca amerykańską dominację"

Część wystąpienia Donald Trump poświęcił polityce zagranicznej. Stwierdził, że „przywraca amerykańską dominację” na zachodniej półkuli, czego przykładem jest operacja porwania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, stwierdził, że woli rozwiązanie dyplomatyczne, ale mimo jego ostrzeżeń Iran nadal pracuje nad rozwojem swojego arsenału.

Opracowali już rakiety, które mogą zagrozić Europie i naszym bazom za granicą, i pracują nad budową rakiet, które wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki – stwierdził. – Nigdy nie pozwolę głównemu światowemu sponsorowi terroru [...] na posiadanie broni jądrowej – ostrzegł.

Przeczytaj też: Atak USA na Iran. Scenariusze dla gospodarki światowej

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump stwierdził też, że dąży do zakończenia „swojej dziewiątej wojny”, czyli konfliktu na Ukrainie. Podkreślił też, że uzyskał od sojuszników z NATO zobowiązanie do przeznaczania 5 proc. PKB na obronność oraz że sprzedaje im broń przeznaczoną dla Kijowa.

Polecamy: Cztery lata pełnoskalowej inwazji – front w impasie, pozorowane negocjacje, kryzys energetyczny

W trakcie przemówienia Donald Trump nie wspomniał o Chinach ani o Azji.

Wystąpienie trwało 1 godzinę i 48 minut, co czyni je najdłuższym w historii. Wcześniejszy rekord też należał do Donalda Trumpa i wynosił 1 godzinę i 39 minut.

Sprawozdania ze stanu państwa, znane jako State of the Union, odbywają się co roku i są przewidziane w Konstytucji USA. Tradycja wygłaszania przemówień sięga prezydentury Woodrowa Wilsona, który pierwsze takie wystapienie wygłosił w 1913 r. Wcześniej prezydenci zwykle wysyłali Kongresowi swoje sprawozdania listownie.

Źródło: PAP, XYZ

Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo 
Trump na tle amerykańskiej flagi
Donald Trump ogłosił, że Ameryka „wróciła", a obiecany przez niego „złoty wiek” już nadszedł.
Fot. Nathan Howard/Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Meksyk na wojennej ścieżce z kartelami. Prof. Piotr Chomczyński: To nie koniec przemocy
Meksyk będzie – obok USA i Kanady – współgospodarzem tegorocznego Mundialu. Ale na niecałe cztery miesiące przed rozpoczęciem święta futbolu, stał się areną innych walk – z kartelami narkotykowymi.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
GPW. Niesamowity wzrost kursu Odlewni Polskich. W WIG20 radził sobie za to najgorzej CD Projekt. Notowania 23 lutego 2026 r.
Mimo zamieszania wokół taryf celnych Donalda Trumpa i wciąż niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, indeksy warszawskiej giełdy szły w górę. Najlepiej na WIG20 radziło sobie Dino, a najgorzej CD Projekt. Z kolei rekord wzrostu pobiły akcje Odlewni Polskich.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
GPW. Korekta na warszawskiej giełdzie. Słaby dzień sektora bankowego, wśród blue chipów najlepiej rosła Żabka. Notowania 24 lutego 2026 r.
Dzisiejszy dzień przyniósł korektę na GPW. Wśród najsłabszych sektorów polskiej gospodarki były banki. Ich indeks spadł bowiem o 1,59 proc. Z kolei najsilniejszą spółką wśród blue chipów okazała się Żabka.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026