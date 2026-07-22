Desa Unicum wychodzi poza Polskę. W Londynie zaprezentuje twórczość Ryszarda Rabsztyna

Desa Unicum ogłosiła rozpoczęcie nowego etapu rozwoju biznesu na międzynarodowym rynku sztuki. Dom aukcyjny zaprezentuje twórczość Ryszarda Rabsztyna w londyńskiej Krupa Gallery.

Desa Unicum ogłosiła rozpoczęcie nowego etapu rozwoju biznesu na międzynarodowym rynku sztuki. Dom aukcyjny zaprezentuje twórczość Ryszarda Rabsztyna w londyńskiej Krupa Gallery. Fot. materiały prasowe

W galerii otwarto wystawę „Ryszard Rabsztyn. Painted Syntax”. Można ją oglądać do 9 sierpnia. Wszystkie prace są przeznaczone do sprzedaży galeryjnej. Obiekty oferowane w ramach wystawy będą dostępne w cenach od 30 do 42 tys. zł, czyli od 6 do 8,5 tys. funtów.

Desa Unicum z pierwszą wystawą poza Polską

Wystawa Rabsztyna jest pierwszym projektem wystawienniczym Desa Unicum za granicą. Dom aukcyjny zamierza wykorzystać zdobyte w Polsce doświadczenie, relacje z kolekcjonerami oraz wiedzę ekspercką do poszerzania międzynarodowego grona odbiorców polskiej sztuki.

Wybór Londynu nie był przypadkowy. Wielka Brytania jest drugim co do wielkości rynkiem sztuki na świecie. Według raportu Art Basel i UBS w 2025 r. kraj ten odpowiadał za 18 proc. wartości globalnej sprzedaży. Londyn jest z kolei najważniejszym ośrodkiem brytyjskiego rynku sztuki.

– Londyn jest dla nas strategicznym kierunkiem rozwoju. Przyciąga międzynarodowych kolekcjonerów otwartych na twórczość z Europy Środkowo-Wschodniej oraz stanowi dom dla setek tysięcy Polaków. Dlatego widzimy tutaj realny potencjał zarówno do budowania zainteresowania polską sztuką, jak i rozwijania nowych relacji biznesowych – wskazuje prezeska zarządu Desa Unicum Agata Szkup.

Jak dodaje, wystawa Ryszarda Rabsztyna jest pierwszym, pilotażowym krokiem domu aukcyjnego. Wpisuje się jednak w jego znacznie szerszą strategię obecności poza Polską.

Ryszard Rabsztyn zaczął budować pozycję dzięki aukcjom w Desie

Jak wskazuje dom aukcyjny, Ryszard Rabsztyn to artysta, który swoją pozycję na rynku zaczął budować dzięki Aukcjom Młodej Sztuki w Desa Unicum. W 2012 r. jego praca „Polowanie” została została za 550 zł. Od tego czasu zainteresowanie jego sztuką rosło.

Potwierdzają to wyniki sprzedaży. Od stycznia do czerwca 2026 r. w Desa Unicum sprzedano siedem jego prac za łączną kwotę 167,2 tys. zł. W tym okresie padł również dotychczasowy rekord aukcyjny artysty. Obraz „Akt strzelisty” osiągnął cenę 38,4 tys. zł.

Wystawa prezentowana w Krupa Gallery London obejmuje 19 prac pochodzących z różnych etapów twórczości Rabsztyna. Artysta tworzy na pograniczu abstrakcji i sztuki optycznej, wykorzystując alfabet Braille’a, kod Morse’a oraz zapis binarny. W obrazach koduje fragmenty modlitw, afirmacji i osobistych refleksji, przekształcając język w rytmiczne, precyzyjne struktury wizualne – opisują eksperci domu aukcyjnego.

– Jako lider polskiego rynku sztuki czujemy odpowiedzialność za to, aby nie tylko odpowiadać na istniejące zainteresowanie kolekcjonerów, lecz także je kształtować. Chcemy wykorzystywać naszą pozycję do otwierania przed polskimi artystami nowych możliwości i pokazywania ich twórczości w międzynarodowym kontekście. Ryszard Rabsztyn stworzył konsekwentny, autorski język, który nie wymaga znajomości polskiej kultury, aby oddziaływać na odbiorcę. Jednocześnie niesie ze sobą osobistą, bardzo wyrazistą historię. Wierzymy, że to twórczość mająca duży potencjał również poza Polską – wskazuje Agata Szkup.