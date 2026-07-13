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13.07.2026 19:23

Diana Batko w zarządzie Orlenu

Minister Aktywów Państwowych powołał w poniedziałek Dianę Batko do zarządu Orlenu. Wcześniej pracowała m.in. w PKP Cargo

Stacja Orlenu w Krakowie
Obecnie w skład zarządu Orlenu wchodzą: prezes Ireneusz Fąfara oraz ośmiu wiceprezesów: Marek Balawejder, Sławomir Jędrzejczyk, Wiesław Prugar, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski i Paweł Wojtunik. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Jak przekazała spółka w komunikacie giełdowym, Diana Batko jest menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w sektorze kolejowym i logistyce intermodalnej. Ma doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, nadzorze właścicielskim oraz zarządzaniu spółką w strukturach międzynarodowej grupy kapitałowej.

W latach 2015-2026 pełniła funkcję dyrektora zarządzającego i prokurenta spółki Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o., poprowadziła projekt budowy terminalu intermodalnego w Brwinowie, a następnie kierowała jego bieżącą działalnością.

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W latach 2011-2014 jako dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w PKP Cargo sprawowała nadzór właścicielski nad kilkunastoma spółkami grupy, w tym spółkami taborowymi. Z Grupą PKP Cargo związana była 17 lat - od 1997 do 2014 r.

Diana Batko jest absolwentką finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA.

Obecnie w skład zarządu Orlenu wchodzą: prezes Ireneusz Fąfara oraz ośmiu wiceprezesów: Marek Balawejder, Sławomir Jędrzejczyk, Wiesław Prugar, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski i Paweł Wojtunik.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii - w sumie to ponad 3,5 tys. placówek.

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Koncern rozwija także segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, a także segment petrochemiczny i energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje również rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Skarb Państwa ma 49,9 proc. udziałów w spółce Orlen.

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