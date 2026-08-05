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05.08.2026 16:38

Diesel jest w Polsce najdroższy w historii. Benzyna kosztuje zaś najwięcej od początku roku

Analitycy e-petrol.pl nie mają dobrych wieści dla kierowców. Ich zdaniem olej napędowy jest obecnie najdroższy w historii. Z kolei ceny benzyny są najwyższe od początku roku.

Tankowanie paliwa na stacji benzynowej.
Cena diesla pobiła historyczny rekord. Benzyna jest najdroższa od początku roku. Fot.: PAP/Marcin Bielecki

Według portalu, diesel kosztuje obecnie średnio 8,22 zł za litr. To najwyższe ceny w historii, przebijające te z października 2022, gdy cena oleju napędowego też przekroczyła 8 zł. Z kolei średnie ceny benzyny skoczyły w górę o 11 groszy. To oznacza, że litr 95 kosztuje 7,55 zł. To najwyższy poziom od początku roku. W dół poszedł za to autogaz. Pierwszy raz od początku marca cena litra LPG spadła poniżej 3 zł (do 2,99 zł za litr).

Jak dodają analitycy, najwięcej za benzynę płacą kierowcy w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, śląskim i opolskim – średnio 7,59 zł za litr. Diesel zaś najdroższy jest w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Tam średnio kosztuje 8,24 zł/litr. Najtaniej zaś jest w woj. pomorskim. Litr benzyny 95 kosztuje tam 7,47 zł, a diesla 8,09 zł.

Tak wysokie ceny paliw to efekt nowych walk na Bliskim Wschodzie. Ropa – mimo słów Donalda Trumpa, że porozumienie jest blisko – cały czas drożeje. W środę za wzrost cen odpowiada też kolejny atak jemeńskich rebeliantów Huti na saudyjski tankowiec. To powoduje też problemy z przerabianiem ropy na gotowe paliwa, co też winduje ceny na stacjach.

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