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NEWSROOM XYZ
01.07.2026 13:15

Program „Ceny Paliw Niżej” kosztował państwo 4,7 mld zł. „Był sukcesem”

Koszt programu „Ceny Paliw Niżej” to 4,7 mld zł – wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów. „Program okazał się sukcesem” – zapewnia resort, podkreślając jego efekty.

Rządowy program „Ceny Paliw Niżej” zaczął obowiązywać z końcem marca i wygasł w środę 1 lipca. Do wtorku obowiązywały jeszcze obniżona stawka VAT oraz ceny maksymalne. Wcześniej, w połowie czerwca, przestała obowiązywać obniżona akcyza.

Koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł” – podało Ministerstwo Finansów.

Program okazał się sukcesem – obniżyły się koszty gospodarstw domowych oraz dużej części przedsiębiorców, a także utrzymano inflację na niskim poziomie – za czerwiec r/r wyniosła ona 2,5 proc.” – zapewnia resort.

Osobno rząd przyjął projekt podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych. Tzw. windfall tax ma dać państwu 4 mld zł przychodów, co pozwoli na pokrycie większości programu „CPN”. Projekt został już przyjęty przez sejm, a swoje poprawki zgłosił senat. Jego wejście w życie zależy jednak od podpisu prezydenta.

Źródło: PAP, XYZ

Tankowanie samochodu
„Program okazał się sukcesem” – zapewnia Ministerstwo Finansów. Fot. Getty Images
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