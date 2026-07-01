Program „Ceny Paliw Niżej” kosztował państwo 4,7 mld zł. „Był sukcesem”

Koszt programu „Ceny Paliw Niżej” to 4,7 mld zł – wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów. „Program okazał się sukcesem” – zapewnia resort, podkreślając jego efekty.

Rządowy program „Ceny Paliw Niżej” zaczął obowiązywać z końcem marca i wygasł w środę 1 lipca. Do wtorku obowiązywały jeszcze obniżona stawka VAT oraz ceny maksymalne. Wcześniej, w połowie czerwca, przestała obowiązywać obniżona akcyza.

„Koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł” – podało Ministerstwo Finansów.

„Program okazał się sukcesem – obniżyły się koszty gospodarstw domowych oraz dużej części przedsiębiorców, a także utrzymano inflację na niskim poziomie – za czerwiec r/r wyniosła ona 2,5 proc.” – zapewnia resort.

Osobno rząd przyjął projekt podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych. Tzw. windfall tax ma dać państwu 4 mld zł przychodów, co pozwoli na pokrycie większości programu „CPN”. Projekt został już przyjęty przez sejm, a swoje poprawki zgłosił senat. Jego wejście w życie zależy jednak od podpisu prezydenta.

Źródło: PAP, XYZ