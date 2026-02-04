Dochody Rosji z gazu i ropy najniższe od połowy 2020 r.

W styczniu dochody Rosji z gazu i ropy spadły o połowę w stosunku do tego samego miesiąca 2025 r. Są też najniższe od połowy 2020 r. – wynika z danych rosyjskiego ministerstwa finansów, do których dotarł Reuters.

393,3 mld rubli, czyli 5,11 mld dolarów – tyle w styczniu 2026 r. wyniosły dochody państwa rosyjskiego z gazu i ropy. To spadek o około 50 proc. w ujęciu rocznym i najniższy poziom od lipca 2020 r. Powodem są m.in. niższe ceny ropy i silniejszy rubel.

W całym 2025 r. dochody rosyjskiego budżetu ze sprzedaży gazu i ropy spadły o 24 proc. do niemal 8,5 bln rubli, czyli około 110 mld dolarów. Był to najniższy poziom od 2020 r.

W tym roku dochody budżetowe z gazu i ropy mają wzrosnąć według szacunków do ponad 8,9 bln rubli, czyli ok. 116 mld dolarów. Ropa i gaz mają kluczowe znaczenie dla Rosji, stanowiąc niemal 25 proc. wpływów budżetowych. Ich spadek od początku wojny w Ukrainie poskutkował deficytem, który według resortu finansów w 2025 r. wyniósł 5,6 bln rubli (72 mld dolarów) – 2,6 proc. PKB Rosji.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że na mocy porozumienia handlowego USA-Indie, Delhi przestanie kupować rosyjską ropę. Z kolei Unia Europejska uchwaliła zakaz importowania rosyjskiego gazu, który wejdzie w życie w dwóch etapach w 2027 r.

Źródło: PAP, XYZ