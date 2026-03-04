Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 07:06

Dowództwo Centralne USA zapewnia, że zatopiło 17 irańskich okrętów. „Wyprzedzamy plan"

Od początku operacji przeciwko Iranowi zaatakowaliśmy ok. 2 tys. celów i zatopiliśmy 17 okrętów – przekazał w nocy z środy na czwartek czasu polskiego admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA. Zapewnił, że operacja, wkraczająca już w piąty dzień, idzie lepiej, niż przewidywano.

Dowódca przekazał, że Stany Zjednoczone skupiły w regionie 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców i 2 lotniskowce. Pochwalił się, że od soboty te siły uderzyły w 2 tys. celów w Iranie. Ataki miały zniszczyć obronę powietrzną Iranu oraz jego wyrzutnie rakiet i dronów.

Skupiamy się na strzelaniu we wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas – podkreślił.

Zapewnił też, że „nie ma ani jednego okrętu irańskiego w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej”.

Zatapiamy irańską marynarkę wojenną. Całą. Dotychczas zniszczyliśmy 17 okrętów irańskiej marynarki wojennej, w tym ich najlepiej działający okręt podwodny – wymieniał.

Poinformował też, że siły USA „polują na ostatnie irańskie mobilne wyrzutnie rakiet balistycznych, aby je wyeliminować”. Dodał również, że bombowce B-2 i B-1 przeprowadziły precyzyjne uderzenia na obiekty związane z programem rakietowym oraz centra dowodzenia.

Admirał przekazał też, że Iran w odwecie za trwające od soboty ataki wystrzelił 500 rakiet i ponad 2 tys. dronów.

 „Operacja »Epicka Furia« wyprzedza nasz plan

Moja ogólna ocena operacyjna jest taka, że wyprzedzamy nasz plan – podsumował.

Połączona amerykańsko-izraelska operacja o nazwie „Epicka Furia” (w USA) lub „Ryczący Lew” (w Izraelu) rozpoczęła się w sobotę. Celem operacji są instalacje wojskowe, ale także ośrodki władzy w Iranie. W jej wyniku zginął m.in. irański przywódca Ali Chamenei, Najwyższy Przywódca Iranu od 1989 roku. 

Dowództwo Centralne USA przekazało, w operacji zginęło dotąd sześciu żołnierzy USA.

W odwecie za amerykański atak, który rozpoczął się w sobotę, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie

Na zdjęciu amerykański Lockheed Martin F-35 Lightning II
Admirał Brad Cooper przekazał, że amerykańskie siły przeprowadziły już 2 tys. ataków na cele w Iranie.
Fot. Kevin Carter/Getty Images
