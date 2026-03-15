Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.03.2026
15.03.2026 14:35

Drugi medal dla Polski na igrzyskach paraolimpijskich. Michał Gołaś tym razem ze srebrem

Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kacprem Walasem zajął drugie miejsce w slalomie specjalnym. To drugi medal Polski w trwających IV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich – wcześniej ta sama para wywalczyła brąz w slalomie gigancie.

Michałowi Gołasiowi oraz jego przewodnikowi Kacprowi Walasowi zabrakło 0,84 s do złota. W niedzielnym alpejskim slalomie specjalnym w kategorii niewidomi i niedowidzący lepsi okazali się jednak Włosi.

To drugi medal polskich sportowców na IV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W piątek bowiem Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kacprem Walasem zajęli trzecie miejsce w slalomie gigancie. Wcześniej uzyskali piąte miejsce w alpejskiej superkombinacji.

Reprezentacja Polski czekała osiem lat na medal w zimowych igrzyskach paraolimpijskich, odkąd w 2018 r. w Pjongczangu Igor Sikorski wywalczył brąz w slalomie gigancie na monoski.

Michał Gołaś i Kacper Walas od kilku lat zaliczają się do czołówki międzynarodowego paranarciarstwa alpejskiego. Obaj są jednak debiutantami na igrzyskach. Wszystko wypracowali samodzielnie, bo nie ma podręcznika dla przewodników osób z niepełnosprawnością wzroku.

Michał Gołaś ma 21 lat, a Kacper Walas – 22.

Źródło: PAP

Rosjanie, bojkot i weterani wojny. Rozpoczęły się igrzyska paraolimpijskie
Michał Gołaś i Kacper Walas zdobyli dla Polski już dwa medale na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2026.
Fot. Mattia Ozbot/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Zobaczyliśmy okazję, więc zmieniliśmy taktykę”. Prezes firmy Uniqa opowiada o awansie do pierwszej ligi na rynku OC (WYWIAD)
Z 6 mld zł przychodów i 459 mln zł zysku brutto polski biznes ubezpieczyciela Uniqa stanowi już jedną piątą wyników austriackiego właściciela. W 2025 r. Marcin Nedwidek z zespołem wyszedł na rynek z marką Pevno i potroił sprzedaż w sieciach dealerów samochodowych. Teraz chce zawojować rynek indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczeń flot dla małych i średnich firm.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rosyjska wojna hybrydowa z Polską nabiera tempa. Setki ataków, dziesiątki szpiegów i prowokacji
Polska od ponad dekady jest jednym z głównych celów rosyjskiej wojny hybrydowej. Ich liczba gwałtownie wzrosła po 2022 r. – raport Defence24
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharma Biologics kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polska uderza w saszetki nikotynowe. Spór z biznesem i... Szwecją
Polski rząd przyjął projekt ustawy, który może radykalnie ograniczyć sprzedaż saszetek nikotynowych. Zakaz stosowania aromatów innych niż tytoniowy obejmuje około 90 proc. dostępnych produktów. Regulacja uderza w szwedzkie firmy, a jednocześnie wpisuje się w działania WHO i Komisji Europejskiej, zmierzające do zaostrzenia przepisów dotyczących nowych produktów nikotynowych.
13.03.2026