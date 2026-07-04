Dzieci otrzymają od państwa po 1000 dolarów. Ruszyły „konta Trumpa”

W Stanach Zjednoczonych w sobotę, gdy obchodzony jest Dzień Niepodległości, ruszył program „konta Trumpa”. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po 1000 dolarów na konta inwestycyjne.

To piękna rzecz – powiedział prezydent Donald Trump w czwartek w wywiadzie dla CNBC. - To dziecko, które nie miało żadnych pieniędzy, kiedy to dziecko stanie się mężczyzną lub kobietą, może mieć setki tysięcy dolarów, a może nawet więcej - podkreślił. Fot. Nathan Howard/Getty Images

Ministerstwo finansów USA podkreśliło, że uruchomiło program, by upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczyło, jest to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna, „której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia”.

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Konta są dostępne dla wszystkich osób poniżej 18. roku życia, posiadających numer identyfikacyjny Social Security. Dodatkowo w ramach programu dzieci urodzone w USA między styczniem 2025 r. i końcem 2028 r. otrzymają od resortu finansów Stanów Zjednoczonych na założone konta po 1000 dolarów. Pieniądze mogą być wypłacone po 18. urodzinach. Zgromadzone środki mogą zostać wtedy wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, zakup domu lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- To piękna rzecz – powiedział prezydent Donald Trump w czwartek w wywiadzie dla CNBC. - To dziecko, które nie miało żadnych pieniędzy, kiedy to dziecko stanie się mężczyzną lub kobietą, może mieć setki tysięcy dolarów, a może nawet więcej - podkreślił.

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Według resortu dotychczas otwarto ponad 6 mln tzw. kont Trumpa, a 1,4 mln z nich kwalifikuje się do wpłaty 1000 dolarów. Ponad 50 firm zgłosiło chęć wpłacenia środków na konta dzieci ich pracowników.

Źródło: PAP