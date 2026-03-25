25.03.2026 17:25

e‑petrol.pl: Diesel na stacjach w rekordowej cenie. Przez tydzień litr podrożał o 93 gr

Średnia cena litra oleju napędowego w ciągu tygodnia wzrosła o 93 grosze, do najwyższego w historii poziomu notowań prowadzonych przez e‑petrol.pl – poinformowali w środę analitycy portalu. Diesel kosztuje przeciętnie 8,69 zł/l; benzyna E10 podrożała o 35 groszy, do 7,14 zł.

–Nigdy wcześniej – nawet po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie – kierowcy nie płacili za diesla tak dużo. Mniejsza, choć również skokowa podwyżka, dotyczy benzyny E10, która podrożała o 35 groszy i kosztuje dziś 7,14 zł/l – poinformowali analitycy e‑petrol.pl.

Dodali, że cena autogazu również wzrosła w porównaniu do połowy miesiąca; za litr tego paliwa płaci się przeciętnie 3,64 zł, czyli o 32 grosze więcej.

Z analizy portalu wynika, że najniższe ceny benzyny w Polsce występują w województwie łódzkim, gdzie litr kosztuje 7,04 zł. Diesel najtańszy jest na Podlasiu i Lubelszczyźnie, tam cena sięga 8,64 zł/l. Autogaz oferowany jest najtaniej w Wielkopolsce – po 3,57 zł/l.

Najdrożej jest natomiast w województwie świętokrzyskim i lubelskim, gdzie litr benzyny kosztuje 7,29 zł. W przypadku diesla najwyższa średnia cena jest na Dolnym Śląsku – 8,76 zł/l. Za LPG najwięcej trzeba płacić na Mazowszu – 3,69 zł.

W poniedziałek giełdowe notowania ropy naftowej spadły, natomiast we wtorek zaczęły ponownie nieco rosnąć. W środę ceny tego surowca znowu maleją, gdyż wygląda na to, że – jak informują maklerzy – dyplomatyczne działania USA, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, nabrały tempa.

Wedle stanu z ok. godz. 17.10 baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała 90,2 dolara (spadek o 2,2 proc.), Brent – 97 dolarów (spadek o 3,3 proc.).

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu ilustracyjnym stacja benzynowa. Fot. Getty Images
