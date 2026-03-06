Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 14:31

Eksperci przewidują dalszy wzrost cen benzyny, oleju i gazu

W przyszłym tygodniu ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu będą dalej rosnąć – przewidują analitycy e-petrol. Rynek wciąż jest uzależniony od sytuacji wokół Iranu.

Cenniki rafinerii notują skokowe podwyżki, które przenoszą się na stacje paliw – wynika z danych e-petrol.pl. Wzrost cen oleju napędowego o ponad 1370 zł do 6150 zł za m sześc. analitycy określają jako „szokujący”. Zwracają też uwagę, że benzyna, kosztująca 5008 zł za m sześc. – o 536 zł więcej – „tak droga w hurcie ostatni raz była w lipcu 2024 r.”.

W efekcie średnia cena 95-oktanowej benzyny skoczyła o 25 groszy do 5,99 zł/l. O 41 groszy, do 6,40 zł za litr, podrożał olej napędowy, a gaz – o 8 groszy do średnio 2,85 zł. W piątek ceny dalej rosły.

Eksperci doceniają jednak, że mimo gwałtownego wzrostu cen na stacjach benzynowych nie doszło do „masowej paniki wśród kierowców, która byłaby poważnym wyzwaniem dla całego logistycznego systemu”.

Ich zdaniem przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki na stacjach. Litr benzyny 95 może kosztować od 6,15 do 6,30 zł, a benzyny 98 od 6,96 do 7,10 zł.

Z kolei olej napędowy ma podrożeć do 7,12–7,29 zł, a autogaz – do 2,97–3,10 zł.

Ceny paliw będą zależeć od sytuacji w Cieśninie Ormuz

Wzrost cen paliw to efekt konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem, który rozlał się na Bliski Wschód. Doprowadził on do blokady strategicznej Cieśniny Ormuz, którędy płynie 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw gazu.

W efekcie ceny ropy Brent wzrosły o prawie 16,5 proc., a West Texas Intermediate – o ponad 19 proc. Goldman Sachs ostrzega, że przedłużenie blokady cieśniny o pięć tygodni może podnieść ceny ropy do nawet 100 dolarów za baryłkę.

Według ekspertów w krótkim terminie rynek pozostaje silnie uzależniony od rozwoju sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej, a odblokowanie Cieśniny Ormuz mogłoby szybko „schłodzić” ceny.

Źródło: PAP, XYZ

Gaz bardziej wrażliwy na wojnę na Bliskim Wschodzie niż ropa
tankowanie samochodu na stacji paliw
. Fot. alvaro gonzalez/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki dymu rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...
Czeski gigant obronny wchodzi do kolejnego kraju – tym razem na Węgry. Będzie tam produkował samochody Tatra wyposażone w systemy Himars. Wspólnie z Francuzami chce też postawić na Słowacji nową fabrykę amunicji. To segment produkcji, który – wobec wciąż rosnącego popytu – Czechoslovak Group zamierza szczególnie szybko rozwijać.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dane satelitarne kontra zywioły. Ruszył Civil Security Hub Poland
W Polsce Civil Security Hub Poland. Wykorzysta dane satelitarne i nowe technologie do zarządzania kryzysowego w kraju i Europie.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy Iran szykuje ataki w Europie? Francuskie służby wydały ostre ostrzeżenie
Po amerykańsko-izraelskich atakach na cele w Iranie francuskie MSW i wywiady państw zachodnich wydały jedne z najostrzejszych od lat ostrzeżeń terrorystycznych. W ostatnich dniach przeszukano siedzibę organizacji szyickiej, zamrożono aktywa podejrzanych i zapadł wyrok za gloryfikowanie terroryzmu.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawicową opozycję łączy wiele, ale dzielą reakcje na atak na Iran
Walka na prawicy nabiera rozpędu. Jednym z pól konfliktów między PiS, Konfederacją a Koroną staje się polityka zagraniczna. Soczewką ogniskującą wyraźne podziały po prawej stronie okazała się wojna na Bliskim Wschodzie.
06.03.2026