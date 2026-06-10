ElectroMobility Poland blisko decyzji o kluczowej inwestycji w Jaworznie

ElectroMobility Poland planuje rozpoczęcie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie wiosną 2027 r. Warunkiem jest podpisanie jesienią tego roku umowy joint venture z tajwańskim koncernem Foxconn.

Prezes ElectroMobility Poland (EMP) Cyprian Gronkiewicz poinformował, że rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie w ramach projektu Hubu Produkcyjno-Rozwojowego planowane jest na wiosnę 2027 r. Kluczowym warunkiem realizacji harmonogramu jest podpisanie jesienią tego roku umowy joint venture (JV) z partnerem technologicznym.

Informację przedstawiono w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury poświęconego finansowaniu i realizacji projektu EMP oraz przygotowaniom do produkcji samochodów elektrycznych i rozwoju technologii wspierających elektromobilność.

Projekt otrzymał już znaczące wsparcie finansowe. 13 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę inwestycyjną z EMP, zapewniając finansowanie w wysokości 4,5 mld zł ze środków dłużnych Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej, na początku maja, strategiczne partnerstwo ze spółką ogłosił tajwański gigant technologiczny Foxconn.

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Według prezesa EMP nowa formuła przedsięwzięcia znacząco różni się od wcześniejszego projektu Izery. Spółka rezygnuje z budowy wyłącznie marki samochodowej na licencji i koncentruje się na stworzeniu kompleksowego hubu przemysłowego obejmującego produkcję, działalność badawczo-rozwojową oraz rozwój krajowego łańcucha dostaw.

Gronkiewicz podkreślił, że samochód elektryczny staje się dziś przede wszystkim platformą technologiczną, której wartość tworzą oprogramowanie, elektronika, dane oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. W jego ocenie Polska ma szansę awansować w globalnym łańcuchu wartości – od dostawcy komponentów do współtwórcy nowoczesnych technologii.

Planowany zakład ma od początku wykorzystywać 70 proc. komponentów pochodzących z rynku europejskiego, z czego co najmniej 50 proc. ma pochodzić z Polski. Integralną częścią inwestycji będzie również centrum technologiczne, które umożliwi rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania elektroniki, baterii, systemów informatycznych oraz konstrukcji pojazdów.

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Prezes EMP poinformował, że należąca do Foxconna spółka Foxtron dysponuje już gotową platformą i opracowanymi modelami samochodów. Tworzone wspólne przedsiębiorstwo, w którym większościowy udział ma należeć do strony polskiej, będzie rozwijać także kolejne generacje platform. Druga generacja ma być projektowana już w około 70 proc. przez polskich specjalistów.

EMP otrzyma również licencję na podwozie samochodu z wyłącznością na rynek europejski. Jak podkreślił Gronkiewicz, celem jest nie tylko produkcja pojazdów, ale również transfer know-how i budowa własnych kompetencji technologicznych pozwalających rozwijać kolejne modele aut elektrycznych.

Spółka zakłada, że pierwszy samochód z Jaworzna zjedzie z linii produkcyjnej pod koniec 2029 r. Firma posiada już decyzje środowiskowe i pozwolenia budowlane umożliwiające rozpoczęcie inwestycji, a także wybranego generalnego wykonawcę. Obecnie trwają negocjacje i finalizacja umów JV oraz przygotowania do procesu notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej.

Według przedstawionych planów centrum badawczo-rozwojowe ma zatrudniać około 300 osób w 2029 r. i 575 osób w 2035 r. Z kolei w samym zakładzie produkcyjnym do 2035 r. pracę ma znaleźć 3889 osób, a cały projekt ma wygenerować blisko 20 tys. miejsc pracy u dostawców.

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Gronkiewicz zaznaczył, że współfinansowanie inwestycji przez Foxconn potwierdza zaangażowanie prywatnego inwestora i pozwala realizować projekt bez konieczności dodatkowego finansowania dłużnego. W jego ocenie centrum decyzyjne nowej marki przeznaczonej na rynek polski i europejski pozostanie w Polsce.

Źródło: PAP