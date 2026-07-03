Enea: przeniesienie działalności sprzedażowej do spółki zależnej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei podejmie 31 lipca decyzję w sprawie wydzielenia działalności sprzedażowej do spółki zależnej Enea Power & Gas Trading i zmiany jej nazwy na Enea Sprzedaż - wynika z opublikowanych w piątek projektów uchwał.

Wszystkie obszary działalności Grupy Kapitałowej Enea (obrót, dystrybucja, wytwarzanie, wydobycie oraz pozostała działalność wspierająca) będą realizowane na poziomie spółek zależnych Enea. Fot. materiały prasowe

„W konsekwencji Enea stanie się klasyczną spółką holdingową, która nie będzie prowadzić bezpośrednio działalności operacyjnej. Wszystkie obszary działalności Grupy Kapitałowej Enea (obrót, dystrybucja, wytwarzanie, wydobycie oraz pozostała działalność wspierająca) będą realizowane na poziomie spółek zależnych Enea. Realizacja podziału stanowi istotny element strategii GK Enea, której celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej całej grupy” - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

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Przeniesienie obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi do spółki Enea Power & Gas Trading pozwoli na zwiększenie efektywności operacyjnej tego obszaru, m.in. dzięki większej elastyczności, decyzyjności oraz transparentności finansowej. Przyczyni się też do poprawy przejrzystości struktury organizacyjnej grupy kapitałowej - podano także.

Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Enei. Spółka przeniesie część majątku na Enea Power & Gas Trading w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Plan połączenia spółki uzgodniły we wrześniu 2025 r.

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Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

Źródło: PAP