Energa Operator: ponad 300 mln zł z KPO na cyfryzację sieci

Energa Operator podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki o wartości ponad 300 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Finansowanie zostanie przeznaczone na rozwój inteligentnej infrastruktury energetycznej, cyfryzację sieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

Energa Operator zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na ponad 300 mln zł w ramach instrumentu „Pożyczka na cyfryzację” finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Środki posłużą do refinansowania inwestycji realizowanych w perspektywie do 2035 roku. Pożyczka może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektów, a pieniądze będą wypłacane wraz z postępem prac.

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Pozyskane finansowanie zostanie przeznaczone na modernizację, digitalizację i cyfryzację infrastruktury energetycznej, w tym wdrażanie inteligentnych liczników oraz systemów zarządzania siecią smart grids. Spółka wskazuje, że inwestycje pozwolą szybciej wykrywać awarie, skuteczniej zarządzać przepływami energii, ograniczać straty w sieci oraz sprawniej przyłączać nowe odnawialne źródła energii.

Prezes Grupy Energa Magdalena Kamińska podkreśliła, że transformacja energetyczna wymaga nowoczesnej infrastruktury cyfrowej oraz coraz wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Jak zaznaczyła, część środków zostanie przeznaczona również na rozwój systemów zabezpieczających oraz infrastruktury IT i telekomunikacyjnej, które mają zwiększyć odporność krajowego systemu energetycznego.

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Prezes Energi Operator Robert Świerzyński przypomniał, że spółka wykorzystuje już system zarządzania ruchem sieci SCADA/ADMS, który cyfrowo odwzorowuje infrastrukturę dystrybucyjną. Dodał, że do cyfrowej bazy pomiarowej trafiają na bieżąco dane z ponad 3 mln liczników zdalnego odczytu, a nowe finansowanie pozwoli przyspieszyć wdrażanie kolejnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii i efektywność zarządzania siecią.

Środki z KPO są jednym z głównych źródeł finansowania programu inwestycyjnego Energi Operator. Łączna wartość inwestycji zaplanowanych na lata 2025–2035 przekracza 40 mld zł, a spółka pozyskała już z KPO około 9,4 mld zł na rozwój nowoczesnej, inteligentnej i odpornej infrastruktury energetycznej.

Źródło: PAP Biznes