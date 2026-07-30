Energa sięga po miliardy. Nowa emisja akcji przyniosła 5,1 mld zł

Energa przeprowadziła emisję akcji, z której uzyskała ponad 5,1 mld zł – podała w czwartek spółka. Nowa seria akcji trafiła do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Siedziba Energii. Fot. mat. prasowe

W ramach emisji grupa zamierza poprawić swój bilans, zwiększyć stabilność finansową i potencjał inwestycyjny.

– Transformacja energetyczna wymaga od nas ciągłego rozwoju i odpowiedzi na wyzwania, jakich energetyka jeszcze kilka lat temu nie znała. Istotne podwyższenie kapitału przez emisję nowych akcji spółki otwiera przed nami przede wszystkim nowe możliwości – skomentowała prezes Energi Magdalena Kamińska.

Energa aktywnie inwestuje zarówno w OZE, jak i w energetykę gazową. Z kolei pozostałe kierunki to rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych, dekarbonizacja ciepłownictwa oraz magazyny energii.

Z początkiem kwietnia walne zgromadzenie Energi zdecydowało o emisji akcji serii CC, które są skierowane do aktualnych akcjonariuszy. Wśród nich głównym graczem jest paliwowy koncern Orlen, który posiada aż 92,28 proc. kapitału energetycznej grupy. To właśnie on zawnioskował o emisję nowych akcji, co zostało odebrane jako jasny sygnał, że skorzysta z opcji zakupu.

Już wcześniej Orlen chciał zwiększyć zaangażowanie w spółce Energa do 100 proc. Pozwoliłoby to na zdjęcie spółki z giełdy i przejęcie pełnej kontroli nad producentem energii. Jednak ten plan się nie powiódł, bo nie wszyscy akcjonariusze zgodzili się sprzedać akcje Orlenowi.

Jeśli nie wszyscy akcjonariusze skorzystają z praw poboru, to Orlen może zwiększyć swój udział. Przy przekroczeniu 95 proc. w kapitale spółki, może dać mu prawo do przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy.

Należąca do Orlenu Grupa Energa zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Należy do czołówki czterech największych grup energetycznych w Polsce. Sieć dystrybucyjna Energi liczy 200 tys. km i obejmuje około jednej czwartej powierzchni kraju, zasilając około 3,4 mln klientów.

Źródło: PAP