Enter Air wypłaci rekompensaty pasażerom. Zobowiązująca decyzja prezesa UOKiK

Enter Air wypłaci pasażerom ponad 8,2 miliony złotych rekompensaty. Jak tłumaczy UOKiK, pieniądze dostaną ci, którym linie lotnicze zgubiły lub uszkodziły bagaż, a także ci, którzy mieli problemy z opóźnionymi lotami czy ze złożeniem reklamacji.

Jak wyjaśnia Urząd, podróżni wielokrotnie skarżyli się na zachowanie linii organizujących czartery dla biur podróży. Prezes UOKiK zakwestionował 10 jej praktyk i wydał decyzję zobowiązującą.

– Pasażerowie powinni mieć realną możliwość korzystania ze swoich praw, a obowiązkiem przewoźnika jest stworzenie przejrzystych i zgodnych z przepisami zasad obsługi reklamacji. Linie lotnicze muszą też zapewnić odpowiednie świadczenia w przypadku problemów, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po locie – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na takie wypłaty mogą liczyć poszkodowani

Podróżni, którym linia lotnicza odrzuciła reklamacje, ale nie zachowała terminu 14 dni na odpowiedź, dostaną po 170 zł. UOKiK przypomina, że przedsiębiorcy nie mogą tego terminu wydłużać, a brak odpowiedzi w wymaganym czasie oznacza uznanie reklamacji.

Do tego, jak dodaje Urząd, lotniskowy Raport Niezgodności Własności oznacza złożenie reklamacji. Ci, którzy wypełnili ten raport, ale ich reklamacje zostały odrzucone przez Enter Air przez to, że za późno zwrócili się z roszczeniami, także dostaną rekompensatę. Na pieniądze mogą też liczyć ci, którym nie uznano roszczeń z uwagi choćby na wiek walizki.

Z kolei ci, którym odmówiono reklamacji w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu, mogą liczyć na 200 zł przysporzenia. Enter Air odrzucał bowiem te roszczenia, które były związane z lotami powrotnymi, i zwracał tylko za tzw. artykuły pierwszej potrzeby.

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu Enter Air zawierało ugody z konsumentami na pokładzie samolotu lub tuż po jego opuszczeniu. Linie oferowały jednak niższe odszkodowanie niż to zakładane przez przepisy. Dlatego pasażerowie dostaną nie tylko wyrównanie kwoty rekompensaty, ale także jednorazowy, bezterminowy voucher w wysokości 50 zł do wykorzystania podczas lotu.

Według Konwencji Montrealskiej i unijnego rozporządzenia 261/2004 odszkodowanie obowiązuje w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia większego niż trzy godziny. Zależy też od długości lotu – za trasy o długości do 1500 km jest 250 euro, od 1500 do 3500 km należy się 400 euro, a za dłuższe połączenia 600 euro.

Enter Air musi powiadomić poszkodowanych klientów w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. W indywidualnych wiadomościach linie wskażą sposób i terminy wypłaty przysporzeń. Muszą też opublikować komunikat UOKiK na swojej stronie i na Facebooku.

Do tego UOKiK przypomina, że konsumenci mogą dostać łącznie więcej niż jedną rekompensatę. Decyzja prezesa UOKiK nie blokuje też dalszego dochodzenia roszczeń od Enter Air.