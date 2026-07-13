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13.07.2026 20:59

Estonia: na granicy z Rosją powstanie nowa baza wojskowa

W Narwie, gdzie większość mieszkańców stanowią osoby rosyjskojęzyczne, estońskie siły zbrojne otrzymały tereny pod budowę nowej bazy wojskowej.

Międzynarodowy most nad rzeką Narwą, który łączy estońskie miasto o tej samej nazwie z rosyjskim Iwangrodem, nazywany był kiedyś mostem przyjaźni. Dziś ta nazwa brzmi bardzo ironicznie. (fot. Magdalena Chodownik/Anadolu)
Według dowództwa estońskiej armii rozmieszczenie żołnierzy w Narwie będzie jasnym sygnałem dla lokalnej społeczności, że Narwa to estońskie miasto, a armia jest w nim stale obecna. Fot. Magdalena Chodownik/Anadolu

Według planów w nowej bazie będzie mogło w niej stacjonować około 1 tys. żołnierzy - poinformowały w poniedziałek władze tego miasta, położonego przy granicy Estonii z Rosją.

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Rada miasta opowiedziała się za przekazaniem gruntów wojsku - powiedziała na antenie telewizji ETV burmistrz Narwy Katri Raik, podkreślając, że decyzja zapadła jednogłośnie. Wypracowywanie porozumienia dotyczącego bazy trwało jednak długo, ponieważ wcześniej radni nie byli w tej kwestii jednomyślni.

Wojsko otrzyma tereny na obrzeżach miasta oraz jedną nieruchomość w samym centrum. W zamian za oddanie terenów miasto otrzymało blisko 400 tys. euro rekompensaty.

Narwa, położona na północnym wschodzie kraju i granicząca z rosyjskim Iwangorodem, jest trzecim – po Tallinie i Tartu – największym miastem Estonii. Zamieszkuje ją około 53 tys. osób, ale większość z nich (około 80-90 proc.) ma pochodzenie rosyjskie.

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Według dowództwa estońskiej armii rozmieszczenie żołnierzy w Narwie będzie jasnym sygnałem dla lokalnej społeczności, że Narwa to estońskie miasto, a armia jest w nim stale obecna. Sztab oczekuje, że jeszcze w sierpniu rozstrzygnięty zostanie proces zamówień i wybrani zostaną wykonawcy prac budowlanych.

Tymczasowa baza, w której zakwaterowanych zostanie około 150 żołnierzy, ma być gotowa na początku przyszłego roku. Docelowa baza - zgodnie z planami - powinna zostać ukończona w 2028 r. Z nowej infrastruktury mają korzystać nie tylko estońscy poborowi i rezerwiści, ale także żołnierze z sojuszniczych jednostek NATO.

Źródło: PAP

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