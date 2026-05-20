Fed nie wyklucza podwyżki stóp procentowych, jeśli inflacja będzie dalej rosła

Podwyżka stóp proc. w USA może być zasadna, jeśli wzrost inflacji się utrzyma – wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. Cześć członków chciało również usunięcia z komunikatu sformułowań sugerujących łagodne nastawienie w polityce pieniężnej.

"Większość uczestników posiedzenia podkreśliła, że pewne zaostrzenie polityki pieniężnej prawdopodobnie okaże się właściwe, jeśli inflacja utrzyma się powyżej 2 proc. Aby uwzględnić tę ewentualność, wielu uczestników posiedzenia wskazało, że woleliby usunąć z oświadczenia po posiedzeniu sformułowanie sugerujące łagodne nastawienie dotyczące prawdopodobnego kierunku przyszłych decyzji Komitetu w sprawie stóp proc. Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że polityka pieniężna nie znajduje się na z góry ustalonym kursie i że przyszłe decyzje w tej sprawie będą podejmowane od posiedzenia do posiedzenia” – napisano w protokole z posiedzenia Rezerwy Federalnej USA 28-29 kwietnia.

"Odnosząc się do perspektyw polityki pieniężnej, uczestnicy generalnie uznali, że utrzymujące się wysokie odczyty inflacji w połączeniu z niepewnością związaną z czasem trwania i ekonomicznymi implikacjami konfliktu na Bliskim Wschodzie mogą wymagać utrzymania obecnego nastawienia w polityce pieniężnej przez okres dłuższy niż wcześniej przewidywano. Kilku uczestników podkreśliło, że prawdopodobnie właściwe będzie obniżenie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, gdy pojawią się wyraźne oznaki powrotu dezinflacji na właściwe tory lub gdy pojawią się wyraźne oznaki pogłębienia się słabości na rynku pracy” – dodano.

Na ostatnim kwietniowym posiedzeniu Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian, tj. w przedziale 3,50-3,75 proc. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny w Iranie rynki wyceniały obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jednak skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie zmieniły prognozy.

Według danych za kwiecień inflacja konsumencka w USA przyspieszyła do 3,8 proc. r/r wobec 3,3 proc. odnotowanych w marcu. Kwietniowy odczyt był najwyższym od połowy 2023 r. Głównym czynnikiem napędzającym dynamikę wzrostu cen były podwyżki na stacjach paliw za benzynę i olej napędowy.

Kolejne posiedzenie Fed zaplanowano na 16-17 czerwca.

Źródło: PAP, XYZ

