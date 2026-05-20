Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 20:39

Fed nie wyklucza podwyżki stóp procentowych, jeśli inflacja będzie dalej rosła

Podwyżka stóp proc. w USA może być zasadna, jeśli wzrost inflacji się utrzyma – wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. Cześć członków chciało również usunięcia z komunikatu sformułowań sugerujących łagodne nastawienie w polityce pieniężnej.

"Większość uczestników posiedzenia podkreśliła, że pewne zaostrzenie polityki pieniężnej prawdopodobnie okaże się właściwe, jeśli inflacja utrzyma się powyżej 2 proc. Aby uwzględnić tę ewentualność, wielu uczestników posiedzenia wskazało, że woleliby usunąć z oświadczenia po posiedzeniu sformułowanie sugerujące łagodne nastawienie dotyczące prawdopodobnego kierunku przyszłych decyzji Komitetu w sprawie stóp proc. Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że polityka pieniężna nie znajduje się na z góry ustalonym kursie i że przyszłe decyzje w tej sprawie będą podejmowane od posiedzenia do posiedzenia” – napisano w protokole z posiedzenia Rezerwy Federalnej USA 28-29 kwietnia.

"Odnosząc się do perspektyw polityki pieniężnej, uczestnicy generalnie uznali, że utrzymujące się wysokie odczyty inflacji w połączeniu z niepewnością związaną z czasem trwania i ekonomicznymi implikacjami konfliktu na Bliskim Wschodzie mogą wymagać utrzymania obecnego nastawienia w polityce pieniężnej przez okres dłuższy niż wcześniej przewidywano. Kilku uczestników podkreśliło, że prawdopodobnie właściwe będzie obniżenie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, gdy pojawią się wyraźne oznaki powrotu dezinflacji na właściwe tory lub gdy pojawią się wyraźne oznaki pogłębienia się słabości na rynku pracy” – dodano.

Na ostatnim kwietniowym posiedzeniu Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian, tj. w przedziale 3,50-3,75 proc. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny w Iranie rynki wyceniały obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jednak skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie zmieniły prognozy.

Według danych za kwiecień inflacja konsumencka w USA przyspieszyła do 3,8 proc. r/r wobec 3,3 proc. odnotowanych w marcu. Kwietniowy odczyt był najwyższym od połowy 2023 r. Głównym czynnikiem napędzającym dynamikę wzrostu cen były podwyżki na stacjach paliw za benzynę i olej napędowy.

Kolejne posiedzenie Fed zaplanowano na 16-17 czerwca.

Źródło: PAP, XYZ

Przeczytaj również: Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fedu. Kim jest następca Jerome’a Powella?

Na zdjęciu banknoty 100-dolarowe
Na zdjęciu banknoty 100-dolarowe. Fot.: Monsareh Motamendi/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Samsung przed historycznym strajkiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polskie IT w fazie konsolidacji. GIAP przejmuje Designers i skaluje biznes
GIAP przejmuje Designers – spółkę specjalizującą się w cyfrowych systemach zarządzania drogami. Wzmacniając ofertę dla sektora publicznego.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Na bałtyckich wyspach powstaje „azyl wolności”. Szwedzi znaleźli lukę w prawie
Szwedzi uciekają na Wyspy Alandzkie. Fińskie służby ostrzegają, że są to migranci o skrajnych poglądach, którzy mogą zwiększyć ryzyko terroryzmu.
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma w sercu projektu big techów. RedStone obsłuży płatności przyszłości, także między agentami AI
Polski RedStone znalazł się w centrum jednego z najambitniejszych projektów płatniczych ostatnich lat. Projekt Tempo, rozwijany przez Stripe i Paradigm, zebrał setki milionów dolarów od gigantów…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Smartfony główną przyczyną kryzysu dzietności? To zbyt duże uproszczenie
Czy smartfony naprawdę odpowiadają za kryzys dzietności? Głośny artykuł w „Financial Times” sugeruje, że po upowszechnieniu się smartfonów współczynnik dzietności spadł nawet o 30 proc. Dokładna…
20.05.2026