Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.07.2026
NEWSROOM XYZ
23.07.2026 18:53

Fedorow: zgodzę się tylko na powrót na stanowisko ministra obrony

Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow oświadczył, że nie przyjmie żadnej funkcji poza ponownym objęciem resortu obrony.

Postać Fedorowa wycięta z kartonu, którą trzymają protestujący przeciw jego odwołaniu
Fedorow został odwołany ze stanowiska w ubiegłym tygodniu. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim. Decyzja wywołała protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Po sześciu dniach demonstracji prezydent Zełenski odwołał Syrskiego i mianował nowym naczelnym dowódcą generała Mychajła Drapatego. Fot. Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Deklaracja padła po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił mu propozycje innych stanowisk.

Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow zapowiedział, że zaakceptuje wyłącznie powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Jak poinformowała w czwartek „Ukrainska Prawda”, Fedorow podziękował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu za przedstawione propozycje, jednak odrzucił możliwość objęcia innej funkcji.

Obecnie w państwie istnieją tylko trzy stanowiska, które – poza żołnierzami na polu bitwy – faktycznie decydują o przebiegu wojny: prezydenta Ukrainy, ministra obrony oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Właśnie dlatego nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony – powiedział Fedorow dziennikarzom.

Czytaj również: MFW zatwierdził wypłatę kolejnej transzy pomocy Ukrainie. Kijów otrzyma 690 mln dolarów

Były minister argumentował, że to właśnie szef resortu obrony dysponuje realnymi narzędziami do walki z korupcją w zamówieniach wojskowych, kontynuowania reform armii, planowania działań asymetrycznych przeciwko Rosji oraz zmian wewnątrz systemu dowodzenia. Podkreślił również, że nie zależy mu na samym stanowisku, lecz na możliwości wywierania rzeczywistego wpływu na przebieg wojny i przybliżenia zwycięstwa Ukrainy.

Fedorow przypomniał, że w styczniu 2026 roku, na zaproszenie prezydenta Zełenskiego, jego zespół rozpoczął pracę w ministerstwie obrony nad planem nazwanym AIR–LAND–ECONOMY. Zakładał on ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej, powstrzymanie rosyjskiej ofensywy oraz uderzenie w gospodarkę Rosji. Według byłego ministra plan był realizowany przez sześć miesięcy, a jego efektem było odzyskanie przez Ukrainę inicjatywy na froncie i stworzenie – jak ocenił – „okna możliwości”, które mogłoby zmusić Rosję do pokoju z pozycji siły.

Fedorow został odwołany ze stanowiska w ubiegłym tygodniu. Według mediów przyczyną dymisji był konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim. Decyzja wywołała protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy. Po sześciu dniach demonstracji prezydent Zełenski odwołał Syrskiego i mianował nowym naczelnym dowódcą generała Mychajła Drapatego.

Czytaj również: Islandia znów rozważa wejście do UE. Trump i Rosja zmieniają nastroje na wyspie

Protesty jednak nie ustały. Były medyk wojskowy i weteran Dmytro Koziatynski, który organizował wcześniejsze demonstracje domagające się dymisji Syrskiego, zapowiedział na piątek w Kijowie kolejną manifestację. Jej uczestnicy mają domagać się przywrócenia Mychajła Fedorowa na stanowisko ministra obrony Ukrainy.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Natura 2000. Czy inwestorzy i deweloperzy wykorzystują lukę planistyczną
Obszary Natura 2000 to nie park narodowy ani rezerwat. Tu inwestycje budowlane i deweloperskie są możliwe. Jednak pod pewnymi warunkami. Ich niespełnienie to pierwszy krok do sporów między…
22.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Małe spółki gwiazdami amerykańskiej giełdy. Rosną najmocniej od 35 lat
Niedawno inwestorzy omijali je szerokim łukiem. Dziś małe amerykańskie spółki są jednymi z gwiazd Wall Street. Największą popularnością cieszą się jednak podmioty, które nie mają zysku.
23.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Raporty, protesty i porównania do małp. Chiny walczą na słowa z sąsiadami
Rocznica wyroku międzynarodowego trybunału, który obalił roszczenia terytorialne Pekinu do niemal całego Morza Południowochińskiego, minęła niespokojnie. Czternaście państw i Unia Europejska wyraziły…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gwarancje ubezpieczeniowe napędzają inwestycyjny szczyt. 43-krotny wzrost wypłat
Firmy budowlane stoją przed szansą na realizację kontraktów wartych miliardy złotych, ale walka o środki publiczne wymaga od nich zabezpieczeń finansowych. Po co blokować gotówkę, skoro można…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Synektik nie zatrzyma się na 3 mld zł. Niesie go fala robotyzacji w medycynie
Dostawca chirurgicznych robotów pozwolił twórcy Marvipolu pomnożyć 40 mln zł do 700 mln zł. A to nie koniec, Synektik jest gotów do dużych przejęć oraz inwestycji rzędu 200 mln zł.
23.07.2026