Finał afery o działkę w Zabłotni. Teren trafił do spółki CPK

Działka w Zabłotni została przekazana spółce CPK, a sprawa została zamknięta – przekazał w piątek KOWR. Przez teren ma przebiegać linia kolei dużych prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Na krótko przed oddaniem władzy przez PiS trafił jednak w prywatne ręce.

„Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz sfinalizował przekazanie nieruchomości pod inwestycje niezbędne do funkcjonowania lotniska w ramach programu Port Polska. Po wykonaniu prawa odkupu grunty trafiły z ZWRSP (Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) do CPK Sp. z o.o. Sprawa została zamknięta” – przekazał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na portalu X.

DG KOWR @Henryk_Smolarz sfinalizował przekazanie nieruchomości pod inwestycje niezbędne dla funkcjonowania lotniska w ramach programu Port Polska. Po wykonaniu prawa odkupu grunty trafiły z ZWRSP do CPK Sp. z o.o. Sprawa została zamknięta. ✔️

W 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR działki. Teren o powierzchni 160 ha kupił wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas. Już wtedy jednak z planów wynikało, że ma przebiegać tamtędy linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska Port Polska. Według Wirtualnej Polski, wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, do nawet 400 mln zł.

Dyrektor generalny KOWR poinformował jednak w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł. 12 grudnia 2025 r. doszło do podpisania aktu notarialnego, który rozpoczął proces zwracania terenu do KOWR.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał z kolei, że do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki. Dodał też, że dyrektor KOWR dostał „żółtą kartkę” za opieszałość.