Firmy napędziły rynek motoryzacyjny w czerwcu. Rejestracje pojazdów wzrosły

W czerwcu na polskim rynku motoryzacyjnym zarejestrowano łącznie 362 tys. 480 pojazdów, co było najlepszym wynikiem od początku 2026 r. Z raportu Otomoto Insights wynika, że głównym motorem wzrostu pozostawały zakupy realizowane przez przedsiębiorstwa.

Raport wskazuje również na zmiany w strukturze napędów nowych samochodów. Udział aut w pełni elektrycznych w podaży osiągnął 8,5 proc., a hybryd plug-in 8,2 proc. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Polski rynek motoryzacyjny odnotował w czerwcu najwyższy poziom rejestracji pojazdów od początku roku. Łącznie zarejestrowano 362 tys. 480 pojazdów, a największy wpływ na poprawę wyników miał sektor biznesowy. Liczba rejestracji dokonywanych przez firmy wzrosła o 14,5 proc. w porównaniu z majem oraz o 10,5 proc. rok do roku, podczas gdy wśród klientów indywidualnych wzrost wyniósł 3,4 proc. miesiąc do miesiąca. Autorzy raportu Otomoto Insights wskazują, że czerwcowe wyniki pozwoliły niemal całkowicie odrobić skumulowane straty wolumenowe z pierwszych miesięcy 2026 r.

Czytaj również: Rosyjskie auta są chińskie? Jak Chiny przejęły rynek motoryzacyjny Rosji

Najsilniejszy wzrost odnotował segment nowych samochodów. W czerwcu zarejestrowano 58 tys. 155 nowych aut, czyli o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Szczególnie wyraźnie wzrosły zakupy flotowe – liczba rejestracji nowych samochodów przez firmy zwiększyła się o 25,9 proc. miesiąc do miesiąca. Po pierwszym półroczu liczba rejestracji nowych aut była o 9,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak ocenił cytowany w raporcie Adam Simon z OLX Group/Otomoto, czerwcowe dane potwierdzają, że przedsiębiorstwa pozostają głównym stabilizatorem krajowego rynku motoryzacyjnego. Według niego dwucyfrowe wzrosty rejestracji firmowych świadczą o konsekwentnej realizacji planów zakupów flotowych pod koniec pierwszego półrocza.

Raport wskazuje również na zmiany w strukturze napędów nowych samochodów. Udział aut w pełni elektrycznych w podaży osiągnął 8,5 proc., a hybryd plug-in 8,2 proc. Oba segmenty zwiększyły swój udział kosztem klasycznych hybryd, których udział zmniejszył się o 4,3 pkt proc. rok do roku. Mimo tych zmian największą część rynku nowych samochodów nadal stanowią auta spalinowe z udziałem 48,4 proc.

Czytaj również: Moment Nokii w europejskiej motoryzacji właśnie nadchodzi. 5 kluczowych wyzwań

Poprawa sytuacji była widoczna także na rynku wtórnym. Liczba przerejestrowań samochodów używanych wzrosła o 5 proc. rok do roku, jednak jednocześnie liczba ofert sprzedaży spadła o 10,2 proc., do nieco ponad 220 tys. ogłoszeń. Mniejsza podaż i początek sezonu wakacyjnego skróciły średni czas aktywności ogłoszeń do 39 dni w przypadku sprzedających indywidualnych i 43 dni dla firm. Mediana ceny samochodu używanego wzrosła do 45,9 tys. zł, a najwyższą odnotowano w województwie mazowieckim – 57,9 tys. zł.

Raport zwraca także uwagę na rynek motocykli, gdzie liczba aktywnych ofert wyniosła 30 tys. 695 i była o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. Największym zainteresowaniem cieszyły się motocykle kosztujące do 10 tys. zł, podczas gdy udział modeli wycenianych na ponad 50 tys. zł systematycznie maleje.

Źródło: PAP