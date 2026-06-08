Fitch tnie prognozę wzrostu PKB Polski. Słabszy popyt zewnętrzny i inwestycje publiczne

Fitch Global Ratings obniżył prognozę wzrostu polskiego PKB w 2026 r. do 3,3 proc. z wcześniejszych 3,6 proc. Na 2027 r. agencja utrzymała prognozę na poziomie 2,9 proc., wynika z najnowszej rundy prognostycznej.

Zdaniem Fitch rewizja w dół na 2026 r. wynika ze słabszych wyników gospodarki oraz niższego popytu zewnętrznego, w tym pogorszenia perspektyw wzrostu w strefie euro. Agencja wskazuje także na konsolidację fiskalną oraz malejące inwestycje publiczne finansowane ze środków Unii Europejskiej, które ograniczają dynamikę wzrostu.

W 2028 r. Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB Polski do 3,2 proc., czyli poziomu zbliżonego do potencjału gospodarki. Jednocześnie agencja podkreśla, że umowa pożyczki SAFE o wartości 43,7 mld euro może wspierać wydatki na obronność oraz średnioterminowy wkład krajowego przemysłu obronnego w wzrost gospodarczy.

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Agencja podniosła również prognozę inflacji na koniec 2026 r. do 3,5 proc. z wcześniejszych 3,3 proc. W kolejnych latach spodziewa się stopniowego spadku inflacji w kierunku środka pasma odchyleń wyznaczanego przez Narodowy Bank Polski.

W zakresie polityki pieniężnej Fitch zakłada stabilizację stopy referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc. do końca 2026 r. W 2027 r. przewidywana jest jedna obniżka o 25 punktów bazowych, a następnie stabilizacja stopy na poziomie 3,50 proc. do końca 2028 r. Agencja wskazuje, że ścieżka stóp odzwierciedla równowagę między inflacją, luźną polityką fiskalną oraz napiętym rynkiem pracy.

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Fitch prognozuje także stopniowe osłabienie złotego do poziomu 3,65 zł za dolara na koniec 2026 r. oraz 3,68 zł na koniec 2027 r. W tle pozostaje ocena wiarygodności kredytowej Polski: Moody’s utrzymuje rating na poziomie A2 z perspektywą negatywną, a Fitch i S&P na poziomie A-, przy czym Fitch ma perspektywę negatywną, a S&P stabilną.

Źródło: PAP Biznes