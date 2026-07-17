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17.07.2026 19:25

Francja blokuje dostęp do Polymarket

Francuski regulator rynku gier hazardowych nakazał dostawcom internetu zablokowanie dostępu do platformy Polymarket.

Logo Polymarket w barze w Waszyngtonie
Decyzja Francji wpisuje się w rosnące działania regulatorów na świecie wobec platform oferujących tzw. rynki predykcyjne, takich jak Polymarket i Kalshi. Fot. Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Decyzję uzasadniono nielegalnym charakterem działalności serwisu oraz ryzykiem wysokich strat finansowych dla użytkowników.

Prezes francuskiego Krajowego Urzędu ds. Gier Hazardowych wydał 16 lipca 2026 r. decyzję nakazującą dostawcom usług internetowych we Francji zablokowanie dostępu do strony Polymarket. Informację o podjętych działaniach urząd opublikował w piątek. Według regulatora platforma, która cieszy się dużą popularnością, oferuje nielegalne usługi hazardowe i zakłady wzajemne.

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Francuski urząd wskazał, że działalność Polymarket może narażać użytkowników na znaczne straty finansowe, a część dostępnych na platformie zakładów może być podatna na manipulacje. Regulator uznał te zagrożenia za wystarczające do zastosowania środka polegającego na blokadzie dostępu do serwisu przez krajowych operatorów internetowych.

Decyzja Francji wpisuje się w rosnące działania regulatorów na świecie wobec platform oferujących tzw. rynki predykcyjne, takich jak Polymarket i Kalshi.

W maju 2026 r. Hiszpania tymczasowo zakazała działalności obu serwisów, natomiast w czerwcu 2026 r. amerykański regulator rynku instrumentów pochodnych opublikował projekt nowych przepisów dotyczących rozwijającego się rynku prediction markets. Platformy takie jak Polymarket i Kalshi umożliwiają użytkownikom kupowanie i sprzedawanie kontraktów typu „tak” lub „nie” dotyczących wyniku praktycznie dowolnego wydarzenia – od konfliktów międzynarodowych i wyborów po mecze piłkarskie.

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Model ten od dłuższego czasu budzi zastrzeżenia ustawodawców i organów nadzoru, którzy domagają się zaostrzenia regulacji, argumentując, że część oferowanych zakładów nie ma uzasadnienia ekonomicznego i może być szkodliwa z punktu widzenia interesu publicznego.

Źródło: Reuters

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