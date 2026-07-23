Francuski sprzeciw wobec systemu FSD Tesli w UE

Francja sprzeciwia się zatwierdzeniu systemu wspomagania kierowcy Full Self-Driving (FSD) firmy Tesla do użytku na drogach Unii Europejskiej w obecnej formie.

Sprzeciw Francji pojawia się w okresie, gdy Tesla stopniowo odbudowuje sprzedaż w Europie po spadku rejestracji samochodów w ubiegłym roku. Fot. Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

Powodem są zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, mimo że kilka państw członkowskich wyraziło już wstępną zgodę na stosowanie tej technologii.

Francuski minister transportu Philippe Tabarot oświadczył, że Francja nie popiera dopuszczenia systemu Tesla Full Self-Driving (FSD) na drogach UE w obecnej postaci. To pierwsze publiczne odrzucenie przez rząd państwa członkowskiego inicjatywy prowadzonej przez Holandię, której celem jest uzyskanie zgody na stosowanie technologii w całej Unii Europejskiej.

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Minister wskazał, że główne zastrzeżenia dotyczą ryzyka przekraczania prędkości oraz spadku uwagi kierowców, którzy mogą nadmiernie polegać na działaniu systemu. Jak podkreślił, mimo że rozwiązanie przynosi postęp technologiczny, obecny poziom bezpieczeństwa nie uzasadnia wydania zgody na jego użytkowanie.

System FSD jest zaawansowanym systemem wspomagania kierowcy. Oprogramowanie potrafi samodzielnie przyspieszać, hamować i kierować pojazdem, jednak zgodnie z założeniami producenta kierowca przez cały czas musi pozostawać gotowy do przejęcia kontroli nad samochodem.

W kwietniu holenderski urząd ds. transportu drogowego RDW wydał warunkową zgodę na korzystanie z FSD na drogach w Holandii. Następnie podobne decyzje podjęły Belgia, Dania, Estonia i Litwa, przygotowując się do możliwego głosowania nad dopuszczeniem technologii w całej Unii Europejskiej. Głosowanie może odbyć się jesienią tego roku.

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Sprzeciw Francji pojawia się w okresie, gdy Tesla stopniowo odbudowuje sprzedaż w Europie po spadku rejestracji samochodów w ubiegłym roku. System FSD jest postrzegany jako jeden z kluczowych elementów oferty producenta oraz potencjalne źródło dodatkowych przychodów.

FSD Supervised helps save lives pic.twitter.com/3P7URqnQgO — Tesla (@Tesla) July 23, 2026

Do stanowiska francuskiego ministra odniósł się Elon Musk, który w serwisie X napisał, że opóźnianie zatwierdzenia FSD we Francji „będzie kosztować życie”. Philippe Tabarot poinformował jednocześnie, że Francja kontynuuje techniczne konsultacje z Holandią oraz innymi państwami UE w sprawie dalszej oceny systemu i jego bezpieczeństwa.

Źródło: Reuters