26.03.2026 15:10

„FT”: Rosja dostarcza Iranowi drony, leki i żywność

Rosja od początku marca dostarcza drony bojowe, żywność oraz lekarstwa do Iranu – poinformował w czwartek „Financial Times”, powołując się na zachodnie służby wywiadowcze. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył doniesieniom brytyjskiego dziennika, co jest typowym zachowaniem rosyjskich władz w takiej sytuacji.

Dostawy uzbrojenia, takiego jak drony, stanowiłyby pierwszy dowód gotowości Moskwy do udzielenia Iranowi bezpośredniego wsparcia militarnego od początku wojny. Według wcześniejszych doniesień mediów Moskwa dostarczała Iranowi m.in. zdjęcia satelitarne, dane do naprowadzania celów oraz wsparcie wywiadowcze.

Zapytany o możliwe dostawy dronów do Iranu rzecznik Kremla oświadczył:

– Krąży teraz wiele fałszywych informacji. Jedno jest prawdą: wciąż prowadzimy dialog z irańskim przywództwem.

Rosja zaczęła kupować irańskie drony Shahed w 2022 r. i zmodyfikowała ich konstrukcję

W rzeczywistości Rosja ściśle zacieśniła współpracę wojskową i gospodarczą z Iranem szczególnie po zmasowanej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Od tego czasu korzysta przede wszystkim z irańskiego doświadczenia w omijaniu sankcji i importuje uzbrojenie, w tym drony Shahed.

Rosja zaczęła kupować irańskie drony Shahed w 2022 r., po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, a rok później uruchomiła produkcję na własnym terytorium, m.in. w zakładach w Ałabudze w Tatarstanie.

Rosja zmodyfikowała ich konstrukcję, m.in. pod kątem omijania obrony powietrznej i zwiększenia ładunku, dzięki czemu są one bardziej zaawansowane niż wcześniejsze wersje irańskie.

Od rozpoczęcia amerykańsko‑izraelskich bombardowań Iranu 28 lutego to właśnie drony kamikadze są jednym z kluczowych elementów strategii Teheranu. W irańskich atakach, głównie na amerykańskie bazy oraz infrastrukturę naftowo‑gazową w państwach Zatoki Perskiej, Iran wykorzystał ponad 3 tys. produkowanych niskim kosztem bezzałogowców.

Jeden z zachodnich urzędników ds. bezpieczeństwa powiedział, że nie ustalono dokładnego typu dronów, które Rosja miała przekazać Iranowi. Wśród możliwych wskazywane są modele Geran‑2, oparte na irańskich Shahed‑136.

W ubiegłym tygodniu Izrael przeprowadził uderzenia na szlak transferu wojskowego między Rosją a Iranem na Morzu Kaspijskim – podały źródła zaznajomione ze sprawą.

Polecamy: Współpraca Izraela z Azerbejdżanem kluczowa dla wojny z Iranem

Teheran miał zwrócić się do Moskwy także o system obrony powietrznej S‑400, jednak Rosja odrzuciła prośby. Jak podają zachodnie źródła, obawiała się eskalacji napięć z USA, ponieważ obsługa systemu wymagałaby uczestnictwa rosyjskich załóg, co oznaczałoby de facto ich udział w zwalczaniu amerykańskich samolotów.

Porozumienie strategiczne Rosji i Iranu z 2025 r. nie obejmuje zobowiązania do wzajemnej obrony. Gdy USA i Izrael przez blisko dwa tygodnie bombardowały cele w Iranie w czerwcu 2025 r., Rosja i drugi kluczowy sojusznik Teheranu – Chiny – ograniczyły się do reakcji dyplomatycznych.

Porozumienia o wzajemnej obronie Rosja zwykła też ignorować, jak stało się ostatnio w przypadku tego typu porozumienia z Armenią, która – zaatakowana przez Azerbejdżan – nie mogła liczyć na rosyjskie wspracie, mimo bycia członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) – sojuszu wojskowego określanego jako "rosyjskie NATO".

Czytaj także: Donald Trump chce końca wojny. Iran zaprzecza negocjacjom, Izrael nie przerwie ataków

Źródło: PAP, XYZ

Władimir Putin (z lewej) na spotkaniu z ówczesnym prezydentem Iranu Ebrahimem Raisi
Na zdjęciu Władimir Putin (z lewej) na spotkaniu z ówczesnym prezydentem Iranu Ebrahimem Raisi w 2022 r. Fot. Iranian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Amerykański sen R-Gola. Unisport przy wsparciu Innova Capital przejmuje w USA
Innova Capital, właściciel większości udziałów polskiej sieci sklepów piłkarskich R-Gol, zapowiadał ekspansję firmy w USA już w 2024 r. Wtedy, po przejęciu konkurenta R-Gola z Danii, powstała Unisport Group. Dwa lata po tamtej akwizycji Unisport przejmuje amerykańską firmę Arocam, a założyciel R-Gola mówi o spełnianiu swojego amerykańskiego snu.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
To już początek prekampanii przed wyborami w 2027 r. Sprawdzamy, gdzie opozycja spotyka się z wyborcami
Współczesna ekonomia uwagi wymaga, że aby zapisać się w pamięci wyborców, trzeba wciąż o sobie przypominać. Choć do wyborów pozostało aż półtora roku, to część środowisk politycznych już teraz de facto prowadzi wyborczą prekampanię. Sprawdziliśmy, z jaką intensywnością i które regiony Polski odwiedzają politycy opozycji.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
CEO Creotech Quantum: Powinniśmy być dumni, że mamy polskie firmy, które będą wdrażały kwantowe rozwiązania na poziomie europejskim (WYWIAD)
Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na warszawski parkiet. Jak będzie wyglądał debiut i jak polska firma stała się dostawcą technologii kwantowych na europejskim poziomie – wyjaśnia CEO spółki dr Anna Kamińska.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026