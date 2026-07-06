Fundusz Navivo zainwestował w Cthings.co. Warszawska spółka ma finansowanie na ekspansję w Ameryce Północnej

Warszawska firma technologiczna Cthings.co pozyskała finansowanie od Navivo Capital Poland na przyspieszenie ekspansji w Ameryce Północnej oraz rozwój sprzedaży i platformy oferowanej przez spółkę.

Fundusz Navivo Capital Poland zainwestował w warszawską firmę technologiczną Cthings.co. Fott. Weiquan Lin/Getty Images

– Ameryka Północna jest dla nas jednym z kluczowych kierunków rozwoju. Widzimy tam rosnącą potrzebę rozwiązań, które pomagają firmom bezpiecznie zarządzać złożoną, rozproszoną infrastrukturą w czasie rzeczywistym. Wsparcie Navivo pozwoli nam przyspieszyć budowę relacji partnerskich, rozwój sprzedaży i dalsze skalowanie naszej technologii, w tym platformy Orchestra, na rynkach międzynarodowych – mówi Arnold Wierzejski, założyciel i dyrektor generalny Cthings.co.

Łączna wartość transakcji wyniosła 8 mln zł. Finansowanie dla spółki to pierwsza inwestycja funduszu Navivo. Fundusz celuje we wspieranie firm technologicznych z Europy posiadających sprawdzony produkt i ambicję globalnej ekspansji.

Firma Cthings.co rozwija rozwiązania z zakresu edge AI, IoT i orkiestracji infrastruktury rozproszonej. Jak wskazuje spółka, branże te mają rosnące znaczenie. Do 2030 r. liczba połączonych urządzeń internetu rzeczy (IoT) na świecie może sięgnąć około 39 mld. Oznacza to dynamiczny wzrost ilości danych generowanych poza tradycyjnymi centrami danych: w fabrykach, sieciach logistycznych, infrastrukturze krytycznej, obiektach komercyjnych i środowiskach przemysłowych.

– Cthings.co to spółka, która dynamicznie rośnie – jej przychody wystrzeliły siedemnastokrotnie w ujęciu rok do roku, a wśród klientów pojawiły się pierwsze flagowe firmy w Ameryce Północnej. W Navivo stawiamy na biznesy z ambicją globalną i nie możemy się doczekać, żeby wesprzeć Arnolda i cały zespół Cthings.co w podboju amerykańskiego rynku – mówi o inwestycji Marcin Borowiecki, partner zarządzający Navivo.

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