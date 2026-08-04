Fundusze Allianz Polska OFE i NN OFE nie sprzedadzą akcji Polenergii po cenie z wezwania

Fundusze Allianz Polska OFE i Nationale-Nederlanden OFE oceniają, że cena 59,1 zł za akcję zaproponowana w wezwaniu na Polenergię nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki i w związku z tym nie planują sprzedawać akcji po tej cenie – wynika z oświadczenia obu funduszy.

Polenergia posiada farmy wiatrowe na lądzie o mocy 493 MW oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 83 MW. Fot:. materiały prasowe Polenergii /Kacper Kowalski / aeromedia.pl

„Po analizie treści wezwania, w tym zaproponowanej w wezwaniu ceny za akcje Polenergii, biorąc pod uwagę między innymi wartość posiadanych aktywów operacyjnych w segmencie energetyki wiatrowej i słonecznej, posiadany portfel projektów w segmencie morskiej energetyki wiatrowej, ich perspektywy rozwoju i otoczenie regulacyjne, dobrą sytuację bilansową spółki, jesteśmy zdania, że na dzień 31 lipca 2026 r. cena zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki i w związku z tym każdy z funduszy z osobna oświadcza wobec wzywających i oświadcza niniejszym wobec pozostałych funduszy, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 59,10 zł za akcję” – napisano.

Fundusze zaznaczyły, że wspólne oświadczenie stanowi niezależny głos każdego z nich jako akcjonariusza spółki i nie jest wyrazem podjęcia przez fundusze żadnych wzajemnych zobowiązań lub porozumień.

10 lipca akcjonariusze Polenergii – BIF IV Europe Holdings oraz Mansa Investments – ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 17.077.229 akcji spółki po cenie 59,10 zł za akcję.

Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje spółki niebędące w posiadaniu wzywających. Akcje reprezentują łącznie około 22,12 proc. kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do wykonywania około 22,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 14 lipca, a data zakończenia przyjmowania zapisów to 12 sierpnia 2026 r.

Podmiotami pośredniczącymi w transakcji są Erste Biuro Maklerskie oraz Ipopema Securities.

Ze strony internetowej Polenergii wynika, że Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ma 7,1 proc. akcji spółki, a Nationale-Nederlanden OFE 5,92 proc.

W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs Polenergii wynosił 65 zł.

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Źródło: PAP