GPW z rekordowym kwartałem. Zysk netto wzrósł o 37,8 proc.

W pierwszym kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała 69,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 37,8 proc. rdr. Spółka podkreśliła, że był to „rekordowy kwartał pod niemal każdym względem”, obejmujący zarówno wyniki finansowe, jak i aktywność rynkową.

Przychody Grupy wyniosły 168,8 mln zł i wzrosły o 27,5 proc. rdr, a EBITDA sięgnęła 77,9 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc. rdr. Jak wskazała spółka, wzrost napędzała m.in. wysoka aktywność inwestorów oraz rekordowe obroty sesyjne.

W segmencie Rynku Finansowego przychody wyniosły 114,3 mln zł, rosnąc o 34,3 proc. rdr, przy czym kluczową rolę odegrały rekordowe obroty. Na Głównym Rynku GPW wartość obrotów osiągnęła 157,8 mld zł, co oznacza wzrost o 41,9 proc. rdr.

GPW odnotowała także rekordy indeksów giełdowych. WIG zakończył kwartał na poziomie 137 858,16 pkt (+17,6 proc. od początku roku), a mWIG40 i sWIG80 również rosły odpowiednio o 18,1 proc. i 7,8 proc.. WIG20 pozostaje na najwyższych poziomach od ponad 18 lat.

Na rynku towarowym przychody wyniosły 50,6 mln zł (+17,1 proc. rdr). W tym samym czasie wartość obrotów ETF, ETN i ETC osiągnęła rekordowe 1,95 mld zł (+194,3 proc. rdr), a aktywa ETF notowanych na GPW wzrosły do 2,8 mld zł.

Koszty operacyjne Grupy wzrosły o 11,8 proc. do 97,3 mln zł, jednak wskaźnik kosztów do przychodów poprawił się do 57,7 proc. z 65,8 proc. rok wcześniej. GPW podkreśliła, że dynamika przychodów przewyższa dynamikę kosztów już ósmy kwartał z rzędu.

Spółka poinformowała także o aktywności emisyjnej i dywidendowej. Na rynku Catalyst wprowadzono obligacje o wartości 11,8 mld zł, a zarząd GPW zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy 3,40 zł na akcję, co daje łączną kwotę ponad 142,7 mln zł. W pierwszych miesiącach roku na GPW zadebiutowało sześć spółek, a na NewConnect cztery.

Źródło: PAP