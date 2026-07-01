Grupa Azoty przedłuża porozumienia standstill. Chce ustabilizować negocjacje ws. restrukturyzacji

Grupa Azoty aneksowała porozumienia standstill z instytucjami finansującymi, wydłużając je do końca września. Przedłużenie ma zapewnić stabilizację procesu negocjacji umowy restrukturyzacji zadłużenia.

Grupa Azoty podpisała w imieniu własnym i wybranych spółek z grupy aneksy do porozumień standstill z instytucjami finansującymi. Do ich wejścia w życie potrzeba jeszcze jednostronnego potwierdzenia przez poszczególne instytucje finansujące. W zależności od umowy wygasają one z końcem lipca lub sierpnia.

Porozumienie standstill oznacza czasowe wstrzymanie egzekwowania zadłużenia. Podpisane aneksy przewidują również dalsze działania restrukturyzacyjne i przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji.

Prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski uważa, że wydłużenie zapewni stabilizację procesu negocjacji długoterminowej umowy restrukturyzacji zadłużenia.

Spółka przypomina, że w czerwcu uzgodniła ramy porozumienia, które obejmują harmonogram spłat zobowiązań, ustanowienie zabezpieczeń oraz planowaną emisję akcji. Pozyskane w ten sposób pieniądze mają trafić na rozwój działalności nawozowej, modernizację aktywów i projekty, które zwiększą konkurencyjność Azotów.

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9 lipca odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty, podczas którego procedowana będzie uchwała dotycząca zabezpieczeń. Projekt uzyskał już warunkową zgodę rady nadzorczej. Warunkiem jej wejścia w życie jest zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z instytucjami finansującymi oraz Orlenem.

Grupa Azoty zapewniła, że na bieżąco wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań.

Do instytucji finansujących Grupę Azoty należą:

banki : BGK, PKO BP, ING, Erste, BNP Paribas, CaixaBank, Banco Santander,

: BGK, PKO BP, ING, Erste, BNP Paribas, CaixaBank, Banco Santander, spółki faktoringowe : BNP Paribas Faktoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring i Erste Factoring

: BNP Paribas Faktoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring i Erste Factoring instytucje międzynarodowe: Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Równolegle do restrukturyzacji zadłużenia Grupa Azoty realizuje program „Nowe Horyzonty”, który zakłada reorganizację grupy kapitałowej, uproszczenie struktury zarządzania, zwiększenie efektywności oraz redukcję kosztów. Jak zapewnia prezes Marcin Celejewski, po wydzieleniu strategicznych funkcji zarządczych i operacyjnych trwa wdrażanie nowego modelu w kolejnych spółkach zależnych.

Sytuacja finansowa Azotów pozostaje trudna z uwagi na ciążący na grupie dług zaciągnięty przed laty na budowę fabryki tworzyw sztucznych w Policach. W efekcie wpadła w poważne kłopoty finansowe. W 2025 r. miała ponad 5 mld zł straty netto.

Źródło: PAP, XYZ