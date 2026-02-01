Hennig-Kloska składa gratulacje nowej szefowej Polski 2050. „Przed nami ciężka praca”

Paulina Hennig-Kloska pogratulowała Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz zwycięstwa w wyborach na przewodniczącą Polski 2050. „Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców” – zapowiedziała.

„Katarzyno, serdecznie gratuluję! Najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca. Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców” – napisała w niedzielę Paulina Hennig-Kloska. W sobotę minister klimatu i środowiska przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w II turze walkę o fotel przewodniczącej Polski 2050.

Na wpis odpisała nowa przewodnicząca ugrupowania Szymona Hołowni. „Idziemy razem do przodu” – stwierdziła.

Dziękuję Paulino. Idziemy razem do przodu. — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) February 1, 2026

W sobotnim głosowaniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a Paulina Hennig-Kloska – 309. Było to już drugie głosowanie w II turze po tym, jak 12 stycznia wyniki zostały unieważnione z powodów technicznych.

W pierwszej turze o przewodniczenie Polsce 2050 walczyli także Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk.

Szymon Hołownia początkowo odciął się od kandydowania, jednak po nieudanym głosowaniu zaczął sugerować, że mógłby wystartować w wyborach, gdyby partia zorganizowała je od nowa. Jednak gdy opublikowano jego rozmowy z współpracownikami – w których pojawiały się propozycje storpedowania partyjnych wyborów w celu utrzymania przez niego kontroli nad ugrupowaniem – były już lider Polski 2050 zmienił ton. Odtąd publicznie namawiał obie kandydatki do podziału władzy. Ostatecznie żaden z obydwu scenariuszy się nie ziścił.

Źródło: PAP