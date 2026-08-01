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01.08.2026 11:38

Import gazu do Polski wzrósł w 2025 r. o prawie 1/4. Liderami dostaw Dania i USA

Import gazu ziemnego do Polski wzrósł w 2025 r. o prawie 1/4 – podało Ministerstwo Energii. Najwięcej paliwa dostarczyły Dania i Stany Zjednoczone. Na krajowym rynku liderem sprzedaży gazu był Orlen.

Gazowiec przy terminalu LNG w Świnoujściu
Prawie 43 proc. importu stanowił skroplony gaz LNG, który przypłynął przez terminal w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

W całym 2025 r. import gazu ziemnego wzrósł o 23 proc. do 213,5 TWh. Prawie 43 proc. stanowił skroplony gaz LNG, który przypłynął przez terminal w Świnoujściu. Terminal otrzymał 82 dostawy wobec 61 rok wcześniej. Gaz płynął do Polski także przez gazociąg Baltic Pipe oraz gazociągi z Niemiec i Litwy.

Największymi dostawcami były Dania (prawie 39 proc. całkowitego importu) i Stany Zjednoczone (blisko 31 proc.). Dostawy trafiały do Polski także z Kataru, Niemiec, Norwegii i Litwy.

Tymczasem krajowe wydobycie gazu ziemnego wzrosło w 2025 r. o 2 proc. do 40,7 TWh, co stanowiło ok. 17,7 proc. krajowego zużycia. To z kolei wzrosło o 7,3 proc. do 229,9 TWh, z czego prawie 63 proc. trafiło do odbiorców przemysłowych, a 28 proc. do gospodarstw domowych. Udział Orlenu w rynku sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł 83 proc.

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Z kolei eksport wzrósł ponad 19-krotnie, sięgając 21,5 TWh. Niemal całość trafiła na Ukrainę.

„W 2025 r. odnotowano rekordowe zużycie paliw gazowych, poziom przesyłu, a także historycznie wysoki import LNG, zarówno pod względem wolumenu, jak i liczby dostaw. Na szczególną uwagę zasługuje także najwyższa w historii skala obrotu paliwami gazowymi na TGE oraz rekordowy poziom eksportu” – skomentował minister energii Miłosz Motyka.

Źródło: PAP

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