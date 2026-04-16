Indeksy S&P 500 i Nasdaq z nowymi rekordami

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów. Indeksy S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe rekordy, kontynuując wzrosty z poprzednich dni.

Tematem numer 1 wśród komentarzy analityków pozostaje sytuacja wokół cieśniny Ormuz. W tym kontekście panuje optymizm związany z nadziejami, że uda się znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne i nie dojdzie do eskalacji.

Czekamy na wyniki finansowe firm i kolejne dane o stanie amerykańskiej gospodarki

– Oczywiście nastąpiło silne odbicie od marcowych minimów, ale wraz z postępem sezonu publikacji wyników finansowych i napływem danych makroekonomicznych zaczniemy dostrzegać realny wpływ wojny – powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynkowa w City Index.

– Inwestorzy mają wiele długoterminowych możliwości. Teraz widzimy, jak wracają do swoich faworytów, co moim zdaniem – zwłaszcza dla inwestorów średnioterminowych i długoterminowych – będzie szansą na inwestycje w sektory, które nie radziły sobie tak dobrze w ciągu ostatnich kilku lat na tym zawężonym rynku, jaki mieliśmy – powiedział Brent Schutte, dyrektor ds. inwestycji w Northwestern Mutual Wealth Management w programie CNBC „Closing Bell: Overtime”.

Rezerwa Federalna poinformowała w środę w tzw. beżowej księdze, że w ciągu ostatnich sześciu tygodni gospodarka amerykańska rozwijała się w tempie „od niewielkiego do umiarkowanego”, podczas gdy konsumenci borykali się z rosnącymi cenami.

Jak podano, źródłem niepewności dla przedsiębiorstw była wojna w Iranie. Wzrost cen określono jako „umiarkowany”, mimo gwałtownego wzrostu kosztów energii i paliw.

Źródło: PAP