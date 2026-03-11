Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 14:33

Inflacja w USA zgodnie z oczekiwaniami. Sytuacja na rynkach pozostaje napięta

Inflacja w USA w lutym 2026 r. wzrosła o 2,4 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) wyniosła odpowiednio 2,5 i 0,2 proc.

Odczyty są zgodne z prognozami.

Na obecną chwilę kontrakty na indeksy akcji w USA nieznacznie rosną, indeksy w Europie zniżkują.

Analitycy wciąż niepokoją się o podwyższone ceny ropy i ich możliwość przełożenia na inflację wobec trwającej wojny Izraela i USA z Iranem, która aktualnie prowadzi do wstrzymania żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Czytaj także: Niemcy uwalniają część rezerw ropy naftowej

Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street
Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street. Fot. stock/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd i Polska 2050 chcą inaczej regulować najem krótkoterminowy. UE może mieć zastrzeżenia
Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w fazę regulacji. Powstały dwa projekty: poselski i rządowy. Oba zmierzają do większej kontroli rynku, jednak różnią się podejściem do konstrukcji przepisów oraz zakresu ingerencji państwa i samorządów. Pojawiają się wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE. A czasu pozostało niewiele.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przemysław Czarnek miał być otwarciem na obie Konfederacje. Zamiast sojuszu – kolejna wojna na prawicy
W minioną sobotę Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera Prawo i Sprawiedliwość. Krok ten miał otworzyć drogę do współpracy z Konfederacją oraz pomóc w odzyskaniu części utraconych wyborców. Zamiast oczekiwanego zbliżenia nominacja ujawniła jednak głębokie podziały na prawicy i wywołała otwarty konflikt między PiS a środowiskami konfederacyjnymi.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026