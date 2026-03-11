11.03.2026 14:33
Inflacja w USA zgodnie z oczekiwaniami. Sytuacja na rynkach pozostaje napięta
Inflacja w USA w lutym 2026 r. wzrosła o 2,4 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.
Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) wyniosła odpowiednio 2,5 i 0,2 proc.
Odczyty są zgodne z prognozami.
Na obecną chwilę kontrakty na indeksy akcji w USA nieznacznie rosną, indeksy w Europie zniżkują.
Analitycy wciąż niepokoją się o podwyższone ceny ropy i ich możliwość przełożenia na inflację wobec trwającej wojny Izraela i USA z Iranem, która aktualnie prowadzi do wstrzymania żeglugi przez cieśninę Ormuz.
Czytaj także: Niemcy uwalniają część rezerw ropy naftowej