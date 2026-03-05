Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 13:40

Iran mówi o 1230 zabitych w amerykańsko-izraelskich atakach

Liczba ofiar śmiertelnych amerykańsko-izraelskich ataków wzrosła do 1230 osób – podała irańska państwowa agencja prasowa Tasnim. Dzień wcześniej irańskie media podawały liczbę 1045 osób.

Nie wiadomo, czy dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy też do ofiar wśród irańskich wojskowych.

Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka podała, że od rozpoczęcia wojny do środy o godz. 23 w Warszawie czasu polskiego łączna liczba zgłoszonych ofiar śmiertelnych wśród cywilów wyniosła 1114. Według organizacji 183 z nich to dzieci.

Agencja analizuje kolejnych 926 zgłoszeń o zgonach i osobach rannych.

Polecamy: Wojna w Iranie eskaluje. Coraz więcej ofiar i paraliż internetu

Konflikt pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem wchodzi już w szósty dzień. Jako pierwsi uderzyły Jerozolima i Waszyngton. Połączona amerykańsko-izraelska operacja o nazwie „Epicka Furia” (w USA) lub „Ryczący Lew” (w Izraelu) rozpoczęła się w sobotę 28 lutego. Celem operacji są instalacje wojskowe, ale także ośrodki władzy w Iranie. W jej wyniku zginął m.in. irański przywódca Ali Chamenei.

W odwecie za amerykański atak, który rozpoczął się w sobotę, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie

Źródło: PAP, XYZ

Axios: Stany Zjednoczone zignorowały prośby Iranu o rozmowy
Dym nad Teheranem
Liczba ofiar śmiertelnych amerykańsko-izraelskich ataków wzrosła do 1230 osób – podaje agencja Tasnim.
Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Image
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Jak wojna z Iranem rozlała się na Liban. Geneza konfliktu Izrael-Hezbollah
Liban stał się właśnie kolejnym frontem wojny na Bliskim Wschodzie. Iskrą zapalną stała się decyzja Hezbollahu o wystrzeleniu rakiet i dronów w kierunku terytorium Izraela. W odpowiedzi ten przypuścił ostrzał południowych przedmieść Bejrutu. Libańscy przywódcy stanowczo podkreślają, że organizacja działała całkowicie poza kontrolą władz państwowych.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.
Chociaż poranne spadki na GPW wyhamowały, po południu skala zniżek znów się zwiększyła. Najmocniej dotknęły one sektor bankowy. Wśród spółek WIG20 wyraźny wzrost zaliczył tylko Orlen, a przytłaczająca większość spółek skończyła dzień na czerwono. Spadki widoczne są także w Europie i USA.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
E3 kontra Madryt: Wojna w Iranie obnaża konflikty w UE i ambicje Paryża
Na amerykańsko-izraelskie uderzenie na Iran Europa zareagowała mieszanką ostrożności, geopolitycznego realizmu i — w kilku stolicach —zapowiedziami działań. Oficjalna linia Brukseli i kluczowych państw członkowskich brzmi: deeskalacja, presja na program nuklearny Teheranu, ochrona obywateli UE. Ale widać wyraźne pęknięcia — zwłaszcza między Paryżem, który chce aktywnie bronić sojuszników w regionie, a Madrytem, który otwarcie potępia atak.
02.03.2026