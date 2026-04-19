Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.04.2026
19.04.2026 17:12

J.D. Vance jednak weźmie udział w negocjacjach z Iranem. „Sytuacja się zmieniła”

Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w negocjacjach z Iranem w Islamabadzie – ogłosił w niedzielę Biały Dom. Jeszcze kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump mówił, że jego zastępca nie poleci do Pakistanu.

Biały Dom przekazał mediom, że J.D. Vance będzie częścią delegacji USA na negocjacje z Iranem, a towarzyszyć mu będą specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner.

Wcześniej Donald Trump ogłosił w kilku wywiadach telefonicznych, że J.D. Vance nie poleci do Pakistanu „ze względów bezpieczeństwa”. Pojawiły się jednak spekulacje, że decyzja mogła mieć związek z walką o sukcesję między wiceprezydentem a sekretarzem stanu Marco Rubio. Według CNN Donald Trump wypytywał przyjaciół o ocenę działań J.D. Vance’a po tym, jak kierowane przez niego negocjacje zakończyły się w ubiegły weekend niepowodzeniem.

Sytuacja się zmieniła – odpowiedział przedstawiciel Białego Domu, spytany przez CNN o przyczynę zmiany decyzji prezydenta.

New York Post” podaje, że rozmowy mają zacząć się we wtorek

W nocy z wtorku 21 na środę 22 kwietnia mija dwutygodniowy rozejm pomiędzy USA a Iranem. W sobotę wiceszef irańskiego MSZ powiedział w rozmowie z Associated Press, że Teheran nie jest gotowy na nową rundę bezpośrednich rozmów z USA. Powodem mają być maksymalistyczne żądania Waszyngtonu w kluczowych kwestiach, zwłaszcza w zakresie przekazania USA irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Dla Teheranu jest to „nie do przyjęcia”.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Od 8 kwietnia obowiązuje jednak zawieszenie broni.

Źródło: PAP, XYZ

Powitanie wiceprezydenta USA JD Vance'a w Pakistanie
J.D. Vance weźmie udział w negocjacjach z Iranem w Islamabadzie – ogłosił w niedzielę Biały Dom.
Fot. Jacquelyn Martin – Pool/Getty Images
