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NEWSROOM XYZ
02.07.2026 11:20

Janusz Krasoń nowym szefem Państwowej Inspekcji Pracy

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty powołał Janusza Krasonia na Głównego Inspektora Pracy. Na stanowisku szefa PIP zastąpił Marcina Staneckiego.

W czwartek marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył w sejmie Januszowi Krasoniowi akt nominacyjny. Nowy szef Państwowej Inspekcji Pracy zastąpił w ten sposób Marcina Staneckiego.

Marszałek tłumaczył, że zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Pracy jest związana z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma wchodzi w życie 8 lipca.

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Janusz Krasoń podkreślił, że czuje się dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji.

W środę sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała odwołanie dotychczasowego szefa, ale nie wydała pozytywnej opinii dla kandydatury Janusza Krasonia.

Janusz Krasoń kierował dotąd Ośrodkiem Szkolenia PIP we Wrocławiu. W przeszłości był posłem na sejm IV, V i VI kadencji – najpierw z ramienia SLD, a potem Lewicy i Demokratów. Do 1990 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Źródło: PAP, XYZ

Kadrowe trzęsienie ziemi tuż przed reformą PIP
Janusz Krasoń został w czwartek nowym szefem Państwowej Inspekcji Pracy.
Fot. PAP/Radek Pietruszka
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