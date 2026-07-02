Janusz Krasoń nowym szefem Państwowej Inspekcji Pracy
Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty powołał Janusza Krasonia na Głównego Inspektora Pracy. Na stanowisku szefa PIP zastąpił Marcina Staneckiego.
W czwartek marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczył w sejmie Januszowi Krasoniowi akt nominacyjny. Nowy szef Państwowej Inspekcji Pracy zastąpił w ten sposób Marcina Staneckiego.
Marszałek tłumaczył, że zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Pracy jest związana z reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma wchodzi w życie 8 lipca.
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Janusz Krasoń podkreślił, że czuje się dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji.
W środę sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała odwołanie dotychczasowego szefa, ale nie wydała pozytywnej opinii dla kandydatury Janusza Krasonia.
Janusz Krasoń kierował dotąd Ośrodkiem Szkolenia PIP we Wrocławiu. W przeszłości był posłem na sejm IV, V i VI kadencji – najpierw z ramienia SLD, a potem Lewicy i Demokratów. Do 1990 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Źródło: PAP, XYZ