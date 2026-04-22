22.04.2026 13:11

Jest jednomyślna zgoda na udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki i 20. pakiet sankcji

Państwa członkowskie UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji – poinformowały źródła unijne. Dotychczas obie decyzje były blokowane przez Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń, obwiniając Ukrainę o spowolnienie naprawy uszkodzonego przez Rosjan rurociągu.

Zgodę dali w środę ambasadorowie krajów UE. Aby decyzja została formalnie przyjęta, musi zostać zatwierdzona przez rządy poszczególnych państw w procedurze pisemnej, która powinna zakończyć się w czwartek po południu.

Zarówno pożyczka dla Ukrainy, jak i nowe sankcje wobec Rosji wymagają jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Węgry dotąd blokowały obie decyzje. Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzała się także Słowacja. Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Do przełomu doszło po ogłoszeniu we wtorek przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że naprawa rurociągu Przyjaźń, zniszczonego w styczniu w wyniku rosyjskiego ataku, została zakończona. We wtorek w południe ropa naftowa zaczęła znów płynąć rurociągiem Przyjaźń – poinformowała spółka Ukrtransnafta firmę MOL.

Wcześniej wybory na Węgrzech przegrał uważany za głównego hamulcowego unijnej pomocy dla Ukrainy, Viktor Orbán. Jego partia odniosła druzgocącą porażkę po kampanii wyborczej głównie skupionej wokół straszenia Węgrów postaciami przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W niedzielę 19 kwietnia, tydzień po przegraniu wyborów, ustępujący rząd Orbána zasygnalizował, że jest gotowy odblokować pożyczkę już w tym tygodniu.

Zamrożone rosyjskie aktywa gwarancją, że Ukraina spłaci pożyczkę

Pożyczka 90 mld euro dla Ukrainy zostanie zaciągnięta na rynkach kapitałowych przez KE i będzie zabezpieczona unijnym budżetem. Ukraina spłaci ją, gdy uzyska reparacje od Rosji. Do tego czasu – zgodnie z postanowieniami szczytu unijnego – rosyjskie aktywa pozostaną zamrożone.

W styczniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała, by 60 mld euro z kwoty 90 mld euro trafiło na wsparcie wojskowe, a 30 mld euro – na cele budżetowe oraz reformy.

Fundusze na cele militarne będą przeznaczone na zakup sprzętu głównie z Ukrainy i z Unii Europejskiej.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na zdjęciu z 12 marca 2025 r. Fot. Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
