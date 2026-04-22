Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.04.2026
NEWSROOM XYZ
22.04.2026 13:02

Rurociągiem Przyjaźń znów płynie ropa. Pożyczka dla Ukrainy coraz bliżej

Przesył ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń na Węgry i Słowację został już wznowiony. Jego przywrócenie może doprowadzić do odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy. Rurociąg nie funkcjonował od stycznia, gdy rosyjski atak spowodował uszkodzenia.

We wtorek w południe ropa naftowa zaczęła znów płynąć rurociągiem Przyjaźń – poinformowała spółka Ukrtransnafta firmę MOL. Węgierska spółka spodziewa się, że „pierwsze dostawy ropy naftowej po ponownym uruchomieniu ukraińskiego odcinka rurociągu dotrą na Węgry i do Słowacji najpóźniej jutro”.

Rurociąg był nieczynny od stycznia, kiedy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków.

Według Ukrainy uszkodzenia były „poważne”. Rząd Viktora Orbána oskarżał jednak Kijów o celowe opóźnienia w naprawach. Zdaniem Budapesztu był to „polityczny szantaż”, mający zmusić Budapeszt do „wsparcia wojny, umożliwienia wywozu pieniędzy Węgrów na Ukrainę i wpuszczenia Ukrainy do UE”. W efekcie Węgry zablokowały wartą 90 mld euro pożyczkę dla Ukrainy, a także 20. pakiet sankcji na Rosję, do czasu wznowienia przesyłu ropy.

W niedzielę 19 kwietnia, tydzień po przegraniu wyborów, ustępujący rząd zasygnalizował jednak, że jest gotowy odblokować pożyczkę już w tym tygodniu. Postawił jednak warunek: wznowienie przesyłu ropy przez Przyjaźń. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że prace naprawcze dobiegły końca, a rurociąg może wznowić działalność.

Przebiegający przez Ukrainę rurociąg Przyjaźń jest głównym szlakiem dla transportu rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację.

Przeczytaj też: KE oczekuje „pozytywnych decyzji” o pożyczce dla Ukrainy już w środę. 90 mld euro znów w grze

Źródło: PAP, XYZ

Rurociąg Przyjaźń
Rosyjska ropa naftowa znów płynie rurociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry.
Fot. SlavkoSereda/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Drożyzna, niedobory, protesty. Jak Europa radzi sobie z kryzysem paliwowym?
Wojna w Iranie wywołała globalny szok paliwowy, na który Europa nie znalazła dotąd wspólnej odpowiedzi. Każdy kraj próbuje poradzić sobie na własną rękę, a przyjęte strategie diametralnie się różnią.…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Francja przyspiesza zbrojenia. Nowa strategia i miliardy na armię
Paryż stawia na kompleksową modernizację sił zbrojnych – od nowych systemów rakietowych po rozwój obrony antydronowej. Plan wart setki miliardów euro pokazuje nie tylko skalę ambicji, ale też…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cukiernia Sowa zakłada 10–12-procentowe wzrosty przychodów. „Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące"
Sieć rodzinnych cukierni zapowiada inwestycje rzędu kilkudziesięciu mln zł w rozwój sieci sprzedaży, cyfryzację, nowe technologie oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. – Chcemy być pierwszym wyborem…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Szok paliwowy w Azji. Państwa regionu zwracają się ku Rosji
Wojna w rejonie Zatoki Perskiej zmienia globalne przepływy energii. Zakłócenia dostaw przez cieśninę Ormuz zmuszają państwa Azji do szybkiego szukania alternatyw. W efekcie rośnie znaczenie…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Think Tank The Company tworzy Radę ds. MŚP
Rafał Brzoska i Michał Sołowow, czyli przewodniczący Think Tanku The Company, zdecydowali wraz z Radą Biznesu o stworzeniu Rady ds. MŚP. Ma ona reprezentować głos małych i średnich firm.
21.04.2026