Jest zgoda RDOŚ na rozbudowę warszawskiego Lotniska Chopina

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla Lotniska Chopina. Polskie Porty Lotnicze będą więc mogły zacząć modernizację terminala pasażerskiego czy wydłużenie pirsu południowego. To docelowo zwiększy przepustowość do 30 mln pasażerów rocznie.

Modernizacja Lotniska Chopina ma kosztować 940 mln zł. PPL podpisał umowę kredytową na kwotę 3,3 mld zł, zakładając, że koszty budowy mogą wzrosnąć. Wiz. PPL

„Ze względu na strategiczny charakter inwestycji oraz ważny interes społeczny i gospodarczy, RDOŚ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu Polskie Porty Lotnicze jako zarządca portu może bezzwłocznie przejść do kolejnych etapów realizacji projektu" – przekazały PPL.

Wiceminister infrastruktury, zajmujący się koleją i lotnictwem oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak uważa, że decyzja RDOŚ to ważny krok w stronę zmian w porcie. – Modernizacja stołecznego portu jest kluczowym elementem naszego głównego zadania, jakim jest konsekwentne budowanie ruchu lotniczego, aby w przyszłości płynnie przenieść go na nowe lotnisko zlokalizowane 40 kilometrów od Warszawy – powiedział.

PPL prowadzi teraz dialog konkurencyjny z pięcioma firmami z europejskiej czołówki, by „wypracować najlepsze rozwiązania" tej modernizacji.

Przebudowa lotniska ma się zakończyć w 2029 r. Koszt prac wyniesie 940 mln zł. W ramach modernizacji wzrośnie liczba stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych z 62 do 83 (o 34 proc.) oraz szerokokadłubowych z 15 do 24 (o 60 proc.). Całkowita powierzchnia terminala wzrośnie o 15 proc. – z 165 tys. mkw. do 189 tys. 115 mkw. PPL chcą też, by wykonawca przeniósł salon VIP i rozebrał stary terminal Etiuda.

Lotnisko Chopina to największy port w Polsce. W 2025 r. obsłużył 24 mln pasażerów. Z warszawskiego lotniska pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Ma ono działać do otwarcia Portu Polska w 2032 r. Wtedy ruch pasażerski trafi na nowe centralne lotnisko pod Warszawą.